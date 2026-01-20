بينهم 5 أشقاء .. زبادى بلدى يتسبب فى إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم بقنا

أصيب ٦ أشقاء من أسرة واحدة بينهم ٥ أشقاء بأعراض تسمم عقب تناولهم وجبة زبادى بلدى داخل منزلهم بمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد استقبال مستشفى أبوتشت المركزى لعدد من الأشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة إعياء وأعراض تسمم.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة كل من: غادة أحمد زينهم، وشقيقاتها رحاب، رحمة، شيماء، هدى، وأشرف أحمد عطية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.