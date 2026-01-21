العثور على طفل متغيب غارقا فى غرفة صرف صحى بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة طفل متغيب غارقاً داخل غرفة صرف صحي بنطاق مدينة فرشوط شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على عمر إسماعيل عبدالصبور الشريف، غارقاً داخل غرفة صرف صحى بمدينة فرشوط.

وتبين أن الطفل متغيب من يومين وبتكثيف البحث وجد غارقاً فى غرفة صرف صحى بنطاق مدينة فرشوط.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.