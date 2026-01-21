قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
تشكيل سموحة وفاركو بالدوري
شوبير: عرض رسمي من فالنسيا الإسباني لشراء ديانج من الأهلي
ترامب يمنح حماس مهلة 3 أسابيع: نزع السلاح أو التدمير السريع
استقرار الحالة الصحية لقداسة البابا.. وأسقف النمسا يوجه رسالة طمأنة
شكر ترامب لدعم مصر بقضية المياه.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس الولايات المتحدة بمنتدى دافوس العالمي
يارب على خير.. نيرمين الفقي تشارك في مسلسل أولاد الراعي
بعد استلام 50 مليون برميل نفط من فنزويلا.. ترامب: إنتاجنا من الغاز وصل لمستوى قياسي
أكسيوس: زيلينسكي يلتقي ترامب في دافوس غدا
الجيش اللبناني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خرق فاضح لسيادة لبنان
قمة "السيسي - ترامب" بدافوس: شراكة استراتيجية شاملة وجهود مشتركة لسلام المنطقة
د.محمد بشاري يكتب: القاهرة تُعيد للكتاب هيبته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا: صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرى

إنارة الطرق بقنا
إنارة الطرق بقنا
يوسف رجب

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بشوارع القرى والنجوع، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح عبدالحليم، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، قامت بتنفيذ أعمال تركيب كشافات إنارة جديدة بعدد من الشوارع والطرق بقرى الأشراف ودندرة، بالإضافة إلى إنارة طريق المحروسة الزراعي بمركز قنا.


 

وأضاف محافظ قنا، بأن الوحدة المحلية لقرية المحروسة، قامت بتنفيذ أعمال إنارة طريق المحروسة الزراعي، بمشاركة مجتمعية فعالة من أهالي قرية المحروسة، وباستخدام معدات الوحدة المحلية، حيث تم إنارة الطريق الزراعي، إلى جانب صيانة الكشافات من قرية المحروسة، حتى منطقة الحساسنة، على أن يتم استكمال إنارة باقي الطريق حتى نهاية حدود القرية تباعًا، بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية وتحقيق عوامل السلامة للمواطنين.

وأضاف عبدالحليم، أنه بمشاركة مجتمعية من أبناء قرية الطويرات، تم تنفيذ أعمال إنارة مدخل الطويرات بطريق الجنائن، في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي.

ولفت محافظ قنا، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بإشراف سيد تمساح، قامت بتنفيذ أعمال تركيب كشافات إنارة بقرية بخانس استجابة لشكاوى الأهالي، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ قنا، إلى الاستمرار في تنفيذ حملات دورية لفحص وصيانة كشافات الإنارة، بهدف رفع كفاءة الإضاءة وتحسين المظهر العام للشوارع، والحد من وقوع الحوادث، حفاظًا على سلامة المواطنين.


قنا منظومة الإنارة تحسين جودة الحياة كشافات إنارة جديدة في تحسين مستوى الإضاءة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

مشغولات ذهبية

مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ترشيحاتنا

مديرية الصحة

وكيل صحة الدقهلية يتابع تنفيذ خطة الانتشار الميداني ويكرم المتميزين

إنارة الطرق بقنا

محافظ قنا: صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرى

مجلس تنفيذي المنيا

محافظ المنيا: توجيه مصابي الحوادث الكبرى لمستشفى المنيا الجامعى

بالصور

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

فيديو

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. وسياسة الواقعية المرنة في إدارة العالم!

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

المزيد