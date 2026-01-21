محافظ قنا: صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرى

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بشوارع القرى والنجوع، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح عبدالحليم، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، قامت بتنفيذ أعمال تركيب كشافات إنارة جديدة بعدد من الشوارع والطرق بقرى الأشراف ودندرة، بالإضافة إلى إنارة طريق المحروسة الزراعي بمركز قنا.





وأضاف محافظ قنا، بأن الوحدة المحلية لقرية المحروسة، قامت بتنفيذ أعمال إنارة طريق المحروسة الزراعي، بمشاركة مجتمعية فعالة من أهالي قرية المحروسة، وباستخدام معدات الوحدة المحلية، حيث تم إنارة الطريق الزراعي، إلى جانب صيانة الكشافات من قرية المحروسة، حتى منطقة الحساسنة، على أن يتم استكمال إنارة باقي الطريق حتى نهاية حدود القرية تباعًا، بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية وتحقيق عوامل السلامة للمواطنين.

وأضاف عبدالحليم، أنه بمشاركة مجتمعية من أبناء قرية الطويرات، تم تنفيذ أعمال إنارة مدخل الطويرات بطريق الجنائن، في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي.

ولفت محافظ قنا، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بإشراف سيد تمساح، قامت بتنفيذ أعمال تركيب كشافات إنارة بقرية بخانس استجابة لشكاوى الأهالي، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ قنا، إلى الاستمرار في تنفيذ حملات دورية لفحص وصيانة كشافات الإنارة، بهدف رفع كفاءة الإضاءة وتحسين المظهر العام للشوارع، والحد من وقوع الحوادث، حفاظًا على سلامة المواطنين.



