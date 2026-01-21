تحصين 106 آلاف رأس ماشية ضمن خطة حماية الثروة الحيوانية بقنا

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، نجاح مديرية الطب البيطري بقنا، بإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير المديرية، في تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتوعوية، لحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من انتشار الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وحمى سات 1، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وصحة المواطنين.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الحملة القومية الثالثة والحملة الاستثنائية للتحصينات، شهدت إنجازًا كبير، لافتًا إلى أنه تم تحصين 74,390 رأس من الأبقار والجاموس، بنسبة إنجاز بلغت 81.3%، إلى جانب تحصين 31,927 رأس من الأغنام والماعز، ليصل إجمالي الحيوانات المحصنة إلى 106,317 رأس ماشية بنسبة إجمالية بلغت 70.7%.

وأوضح عبدالحليم، أن ملف التوعية الميدانية شهد العديد من الإنجازات، حيث نفذت إدارة الإرشاد البيطري 182 ندوة تثقيفية، حول الأمراض الوبائية، وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى 137 ندوة حول مرض السعار، مؤكدًا على انتشار الفرق البيطرية في كافة المراكز والنجوع، لرفع وعي المربين بضرورة الالتزام بعمليات التحصين الدورية.

ولفت محافظ قنا، إلى دور فرق التقصي والتحري الوبائي (وحدة الإبيديميولوجي) التي جابت قرى المحافظة من "منزل إلى منزل" لإجراء التقصي النشط، والتأكد من خلو المنطقة من أي بؤر مرضية قبل وأثناء حملات التحصين القومية، لضمان أعلى مستويات الدقة والأمان للقطاع الحيواني.

ووجه محافظ قنا، باستمرار عمل غرف العمليات لتلقي بلاغات المربين، وتكثيف انطلاق فرق التحصين بكافة القرى، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات والكوادر الفنية اللازمة لحماية هذه الثروة الاقتصادية المهمة.