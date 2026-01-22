قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تبدأ جلسة الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات
سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الإعلامي شكل بين بلدينا نموذجا متميزا للشراكة الناجحة
غدا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
محافظات

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.. وكيل صحة قنا يوجّه بتيسير الخدمات لذوي الهمم بالقومسيون الطبي |صور

يوسف رجب

أجرى الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية مفاجئة لمقر القومسيون الطبي بالمحافظة، للوقوف على انتظام سير العمل والتأكد من تيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، لا سيما الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، في إطار المتابعة الميدانية الصارمة لضمان جودة الخدمات الصحية.

ورافق وكيل وزارة  الصحة، خلال جولته الدكتور حسن أبوالحسن، مدير القومسيون الطبي، حيث استهلا الجولة بمراجعة مستوى الأداء داخل الأقسام المختلفة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والقوى البشرية في مواقعها.


 وأكد صادق، ضرورة سرعة إنجاز الطلبات، بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية، ويدعم مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أنه استمع إلى مطالب المواطنين المترددين على القومسيون، ومدى رضاهم عن آليات العمل وسهولة الإجراءات.

وأوضح وكيل صحة قنا، أنه تابع أيضًا منظومة استخراج "كارت الخدمات المتكاملة" لذوي الإعاقة، مؤكداً على أهمية الدقة المتناهية والتعامل الإنساني اللائق مع هذه الفئة بما يحفظ كرامتهم ويضمن حصولهم على حقوقهم القانونية.

وأضاف صادق، أن الجولة شملت مراجعة دقيقة لخدمات استخراج رخص القيادة "المهنية والخاصة"، وإجراءات المعاشات الاستثنائية لأبناء القوات المسلحة، ومنظومة الكشف الطبي على السائقين، ومعمل المخدرات، وأعمال تحليل العينات للعاملين بالقطاع الحكومي، مشددًا على الالتزام الصارم بالمعايير الفنية والدقة في النتائج نظرًا لحيوية الدور المنوط بالمعمل.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على أن المعيار الحقيقي للنجاح هو حسن معاملة المواطنين وسرعة إنهاء مصالحهم، مشددًا على استمرار الجولات المفاجئة لضمان تقديم خدمة طبية وإدارية تليق بأهالي محافظة قنا.


قنا القومسيون الطبي وزارة الصحة الخدمات الصحية برامج الحماية الاجتماعية أخبار قنا

