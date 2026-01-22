محافظ قنا يُوجّه بسرعة تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بسرعة تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي انتهت اليوم الخميس، بمادة اللغة الانجليزية، مؤكدًا على مراعاة الدقة في عمليات التصحيح، حتى ينال كل طالب حقه.

وأوضح هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن اليوم كان هو الأخير بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية، مشيرًا إلى أعمال التصحيح ستبدأ من السبت المقبل.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة التنسيق الكامل مع التوجيه المختص، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الوزارة والمنظمة لأعمال الامتحانات والملاحظة وتقدير الدرجات.

وأكد عنتر، الالتزام التام بكافة القرارات المنظمة لعمليات حفظ أوراق الأسئلة والإجابات وتقدير الدرجات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الطلاب، وترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للامتحانات، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 297 لجنة، أدى بها الامتحانات 60,270 طالبًا وطالبة، وأشرف على أعمالها 10,147 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والعاملين.