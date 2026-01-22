إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى

أصيبت 5 طالبات فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الدير الغربى التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الدير الغربى، نتج عنه عدد من الإصابات بين الركاب.

وتبين إصابة كل من: رشا محمد فهمى ٢١ عاماً، خلود خالد حامد ٢٠ عاما، هبة الله كمال رضا ٢٠ عاماً، حبيبه محمود أحمد ٢٠ عاما، رقيه محمود حسين ٢٠ عاماً، بكدمات متفرقة.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.