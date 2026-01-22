استجابة لشكاوى الأهالي.. محافظ قنا يشكل لجان تفتيش لتأمين غرف الصرف المكشوفة

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على ضرورة رصد كافة أشكال شكاوى المواطنين، وما يتم تداوله عبر المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، وتكثيف المرور الدوري لرؤساء المراكز والمدن على الشوارع بكافة القرى والمدن، لمتابعة ورصد جميع الشكاوى والعمل الفوري على حلها.

قام حافظ محمود، رئيس مركز ومدينة قفط، بالتعامل السريع عقب ورود شكوى بوجود إحدى غرف الصرف الصحي المكشوفة والتي تهدد الأهالي، ووجه بسرعة تغطيتها ومعالجة أية ملاحظات تم رصدها، منعًا لوقوع الحوادث، خاصة بالمناطق السكنية والشوارع الحيوية.

وتفقد رئيس مركز قفط، خلال جولة عدد من المناطق للمرور على غرف الصرف الصحي بنطاق المركز، للتأكد من حالتها الفنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرصًا على سلامة المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة قفط، على استمرار المتابعة اليومية لأعمال الصيانة، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة، مشددًا على أهمية الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت.

وفي سياق متصل، كانت الوحدة لمركز ومدينة فرشوط، برئاسة ممدوح عباس، قد رصدت عدد من الشكاوى وعدد من المطابق الخاصة بالصرف الصحي الغير مسلمة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ولم يتم دخولها الخدمة.

وأوضح عباس، أنه تم تشكيل لجنة، تضم كلًا من رؤساء القرى، ومسؤولي التنظيم، والمتابعة والتفتيش، ومدير الصرف الصحي، ومدير شبكات الصرف الصحي، حيث تختص هذه اللجنة بالمرور على غرف الصرف الصحي الغير مغطاة التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، أو المنفذة عن طريق جهات أخرى، للتنسيق معها واتخاذ اللازم نحو تغطية تلك الغرف.

وأكد رئيس فرشوط، على أنه تم تغطية عدد من الغرف، منها غرفة أمام مدرسة الثانوية الزراعية وغرفة أخرى أمام مسجد الرحمن بمدخل فرشوط، وجار العمل على باقي الغرف غير المغطاة.

تأتي هذه الجهود، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، واستجابة فورية لشكاوى ومطالب الأهالي التي يتم رصدها عبر قنوات التواصل المختلفة، وتجسيدًا لحرص محافظ قنا على تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في المجتمع القنائي.



