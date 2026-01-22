قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.. خطوات سداد الرسوم عبر «تليفوني»؟
بعد أن أشعلت السوشيال ميديا.. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة
مفاجآت جريمة ملاحات كرموز.. الأب أنهى حياة الأم منذ عام وبعدها تخلص من أبنائه
منة عرفة تفجر مفاجأة عن عمليات التجميل وتحسم حقيقة صراعها مع محمد نجاتي
كنت مستني أسحب فلوس.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بسيدة في إيتاي البارود أمام ماكينة الصرف الآلي
أمي وصتني.. رضا البحراوي يقرر اعتزال الغناء بعد وفاة والدته
بعد نجاتها من حادث سير.. سر الرؤية الغامضة لـ شمس البارودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استجابة لشكاوى الأهالي.. محافظ قنا يشكل لجان تفتيش لتأمين غرف الصرف المكشوفة

جولات مطابق الصرف
جولات مطابق الصرف
يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على ضرورة رصد كافة أشكال شكاوى المواطنين، وما يتم تداوله عبر المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، وتكثيف المرور الدوري لرؤساء المراكز والمدن على الشوارع بكافة القرى والمدن، لمتابعة ورصد جميع الشكاوى والعمل الفوري على حلها.

قام حافظ محمود، رئيس مركز ومدينة قفط، بالتعامل السريع عقب ورود شكوى بوجود إحدى غرف الصرف الصحي المكشوفة والتي تهدد الأهالي، ووجه بسرعة تغطيتها ومعالجة أية ملاحظات تم رصدها، منعًا لوقوع الحوادث، خاصة بالمناطق السكنية والشوارع الحيوية.

وتفقد رئيس مركز قفط، خلال جولة عدد من المناطق للمرور على غرف الصرف الصحي بنطاق المركز، للتأكد من حالتها الفنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرصًا على سلامة المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة قفط، على استمرار المتابعة اليومية لأعمال الصيانة، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة، مشددًا على أهمية الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت.

وفي سياق متصل، كانت الوحدة لمركز ومدينة فرشوط، برئاسة ممدوح عباس، قد رصدت عدد من الشكاوى وعدد من المطابق الخاصة بالصرف الصحي الغير مسلمة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ولم يتم دخولها الخدمة.

وأوضح عباس، أنه تم تشكيل لجنة، تضم كلًا من رؤساء القرى، ومسؤولي التنظيم، والمتابعة والتفتيش، ومدير الصرف الصحي، ومدير شبكات الصرف الصحي، حيث تختص هذه اللجنة بالمرور على غرف الصرف الصحي الغير مغطاة التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، أو المنفذة عن طريق جهات أخرى، للتنسيق معها واتخاذ اللازم نحو تغطية تلك الغرف.

وأكد رئيس فرشوط، على أنه تم تغطية عدد من الغرف، منها غرفة أمام مدرسة الثانوية الزراعية وغرفة أخرى أمام مسجد الرحمن بمدخل فرشوط، وجار العمل على باقي الغرف غير المغطاة.

تأتي هذه الجهود، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، واستجابة فورية لشكاوى ومطالب الأهالي التي يتم رصدها عبر قنوات التواصل المختلفة، وتجسيدًا لحرص محافظ قنا على تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في المجتمع القنائي.


قنا صفحات التواصل الاجتماعي الشوارع الحيوية مدينة قفط مياه الشرب الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

بابي ثياو مدرب السنغال

بابي ثياو مدرب السنغال يوضح كواليس الانسحاب المثير في نهائي أمم أفريقيا

أحمد عابدين

على سبيل الإعارة.. الأهلي يوافق على رحيل أحمد عابدين إلى سيراميكا كليوباترا

الاتحاد المغربي لكرة القدم

إيقاف رئيس مغرب طنجة 6 أشهر بقرار من لجنة الأخلاقيات

بالصور

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف

إفطار الجمعة.. طريقة عمل طعمية البطاطس الشهية

طعمية البطاطس
طعمية البطاطس
طعمية البطاطس

8 نصائح ذهبية تحميك من أمراض الكلى وتحافظ على صحتها لسنوات

نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى
نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى
نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد