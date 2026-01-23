استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ قنا يأمر بإغلاق فتحات أسفل كوبري نجع حمادي

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، تعليمات للمسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بإغلاق فتحات أسفل كوبري نجع حمادي العلوي، عقب ورود شكاوى من المواطنين.

وأوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بأن الشكاوى تضمنت تواجد بعض أصحاب السلوكيات السلبية، وتخوف المارة من تعرضهم للإيذاء، وبناء على ذلك تم تنفيذ تعليمات محافظ قنا، بسرعة التعامل مع هذه الشكوى وغلق كافة الفتحات الموجودة.

وأضاف الزمقان، أنه بناء على توجيهات محافظ قنا، بشأن مدخل الكوبري من ناحية النيل، تم اعتماد المقايسة اللازمة من الري وحماية النيل، واعتماد محافظ قنا المبلغ المطلوب للعمل على علاج الهبوط، وعودة فتح الطريق مرة أخرى.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن محافظ قنا شدد على ضرورة العمل على ضبط الشارع الحمادي، والاستجابة السريعة للمشاكل والشكاوى الواردة من المواطنين عبر كافة القنوات الرسمية، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وكان بعض المواطنين تقدموا بشكاوى يتضررون فيها من وجود مساحة فارغة أسفل كوبرى نجع حمادى العلوى، يستغلها بعض الأشخاص فى بعض الأمور السلبية ويسبب أذى للمارة.