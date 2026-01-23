قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ قنا يأمر بإغلاق فتحات أسفل كوبري نجع حمادي

كوبرى نجع حمادى العلوى
كوبرى نجع حمادى العلوى
يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، تعليمات للمسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بإغلاق فتحات أسفل كوبري نجع حمادي العلوي، عقب ورود شكاوى من المواطنين.

وأوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي،  بأن الشكاوى تضمنت تواجد بعض أصحاب السلوكيات السلبية، وتخوف المارة من تعرضهم للإيذاء، وبناء على ذلك تم تنفيذ تعليمات محافظ قنا، بسرعة التعامل مع هذه الشكوى وغلق كافة الفتحات الموجودة.

وأضاف الزمقان، أنه بناء على توجيهات محافظ قنا، بشأن مدخل الكوبري من ناحية النيل، تم اعتماد المقايسة اللازمة من الري وحماية النيل، واعتماد محافظ قنا المبلغ المطلوب للعمل على علاج الهبوط، وعودة فتح الطريق مرة أخرى.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن محافظ قنا شدد على ضرورة العمل على ضبط الشارع الحمادي، والاستجابة السريعة للمشاكل والشكاوى الواردة من المواطنين عبر كافة القنوات الرسمية، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وكان بعض المواطنين تقدموا بشكاوى يتضررون فيها من وجود مساحة فارغة أسفل كوبرى نجع حمادى العلوى، يستغلها بعض الأشخاص فى بعض الأمور السلبية ويسبب أذى للمارة.

قنا كوبري نجع حمادى كوبري نجع حمادي العلوي السلوكيات السلبية حماية النيل الاستجابة السريعة للمشاكل مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

شريف فتحي يلتقي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. أجواء مشمسة مستقرة بأغلب الأنحاء وسحب فوق سيناء

زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عبقرية المصري القديم

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد