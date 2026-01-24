محافظ قنا يشدد على متابعة مشروعات الإسكان والمرافق وسرعة الانتهاء

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا ، بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشاريع خدمات المرافق بالمحافظة، من أجل متابعة نسب الانجاز والانتهاء وفق الجدول الزمني، مثمنًا التعاون المثمر بين وزارة الإسكان والمحافظة بكافة الملفات.

و أجرت المهندسة سمية صبحي، مندوب قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، جولة تفقدية موسعة لمواقع الإسكان الاجتماعي بمراكز "قنا، والوقف، ونجع حمادي"، وذلك لمتابعة سير العمل وتقييم أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقها الجولة كل من: المهندس محمد عبد الحفيظ، مدير مديرية الإسكان والمرافق بقنا، وسعيد ابراهيم مدير إدارة التخطيط، وسعد رجب، المسؤول الإعلامي، حيث شملت الزيارة متابعة دقيقة لأعمال الشركة المنفذة المسؤولة عن صيانة ونظافة عمارات الإسكان الاجتماعي في تلك المناطق.

كما تفقدت اللجنة، الموقف التنفيذي لمحطة الصرف الصحي بمركز الوقف، والوقوف على نسب الإنجاز الفعلي، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرصف الجارية بالموقع، لضمان سرعة الانتهاء من المرافق المحيطة بالوحدات السكنية.

وأوضح المهندس محمد عبد الحفيظ، أنه تم التأكيد على مسؤول الشركة المنفذة، بضرورة الالتزام التام بتنفيذ كافة بنود عقد الصيانة والنظافة على أكمل وجه، مشددًا على ضرورة عدم التقصير في أي من المهام المسندة للشركة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمشاريع السكنية وراحة المواطنين بها تأتي على رأس أولويات القطاع.



