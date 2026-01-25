بعد انقلاب مقطورة قصب.. محافظ قنا يُوجّه بإعادة الانضباط المروري بطريق العجالين |صور

وجّه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمتابعة حركة سير جرارات قصب السكر لتأمين الطرق خلال موسم العصير، تزامنًا مع حدوث تعطل جزئي للحركة المرورية ناتج عن انقلاب مقطورة محملة بالقصب بسبب خلل مفاجئ في أحد إطاراتها، على طريق "العجالين - المحور" بمركز قوص.

وقال الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إنه تمت إعادة الانضباط المروري لطريق "العجالين - المحور"، بقيادة مدير إدارة المواقف، وتنظيم حركة السير فوراً ومنع التكدس بنطاق الحادث.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أنه فور تلقي الإخطار تم التحرك إلى مقر البلاغ، وتم تنظيم حركة السير بنطاق المنطقة، كما تم إخطار إدارة المصنع بالموقف، والعمل على توفير لودر لرفع المقطورة ولتنحيتها جانباً، كما تم إحضار مقطورة بديلة ورافعة لإعادة تحميل القصب مرة أخرى عليها.

وأضاف شاكر، أنه تم استخدام طريق طراد النيل، لتيسير حركة السيارات والجرارات كطريق بديل، أثناء ذهابها أو عودتها من المصنع، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عنه أي خسائر في الأرواح، وأن مسئولي الوحدة تابعوا الموقف حتى تم التأكد من تسيير وفتح الطريق بكامل طاقته، أمام الحركة المرورية المطلوبة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، على أن المنطقة تشهد اكتظاظ مرورى، لا سيما أوقات الذروة وخاصة مع بداية موسم عصير القصب، وأن الوحدة خصصت للمنطقة مجموعة من وحدة الإشغالات لتنظيم الحركة بها، مضيفا بأن هناك تنسيق كامل مع إدارة مصنع السكر للتعامل مع أى موقف طارئ.

