أخبار قنا: ضبط61 مُخالفة تموينية خلال حملات مُكثفة.. و«الصحة» تطلق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، ضبط 61 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية مكثفة، المحافظ يشدد على متابعة مشروعات الإسكان والمرافق وسرعة الانتهاء، حملة لصيانة محولات الكهرباء وإنارة طريق مصر أسوان بنطاق أبوتشت، ومديرية الصحة تطلق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن المبادرة الرئاسية بداية.





ضبط 61 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية مكثفة بقنا

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، استمرار حملات التفتيش بمديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، لضبط حركة الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، في القرى والمدن، لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية والتموينية، ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق والمخالفات التموينية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، برئاسة حسن القط، وكيل الوزارة، شنت حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة، شملت جولات تفتيشية موسعة، على المخابز البلدية والسياحية، لضمان جودة الرغيف، بالإضافة إلى متابعة مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، لضمان توافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار المقررة.

محافظ قنا يشدد على متابعة مشروعات الإسكان والمرافق وسرعة الانتهاء

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا ، بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشاريع خدمات المرافق بالمحافظة، من أجل متابعة نسب الانجاز والانتهاء وفق الجدول الزمني، مثمنًا التعاون المثمر بين وزارة الإسكان والمحافظة بكافة الملفات.

و أجرت المهندسة سمية صبحي، مندوب قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، جولة تفقدية موسعة لمواقع الإسكان الاجتماعي بمراكز "قنا، والوقف، ونجع حمادي"، وذلك لمتابعة سير العمل وتقييم أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.



حملة لصيانة محولات الكهرباء وإنارة طريق مصر أسوان بنطاق أبوتشت بقنا



تابع سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوتشت، بمحافظة قنا، حملات إصلاح الأعطال بالمحولات الكهربية، وصيانة وتركيب الكشافات، بالتنسيق مع رؤساء القرى، بناء على توجيهات الدكتور خالدعبدالحليم، محافظ قنا، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح تمساح، بأنه في إطار توجيهات محافظ قنا، تمكنت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، من رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بعدد من القرى، لتفادي الأعطال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ضمن مبادرة بداية.. صحة قنا تطلق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تنفيذ حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "الألف يوم الذهبية يبدأ بخطوة"، بعد أن أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

وأوضح صادق، أن الحملة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، للتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتحقيق الاستخدام الآمن والفعال لوسائل تنظيم الأسرة، بما يسهم في دعم صحة الأم والطفل، وتحسين المؤشرات السكانية بالمحافظة.

