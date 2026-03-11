مرفوع مؤقتا من الخدمة.. مسلسل محمد صبحي يحتل المركز الأول على إكس

تصدر مسلسل محمد صبحي تريند تويتر اليوم الأربعاء ، حيث احتل المسلسل الإذاعي (مرفوع مؤقتاً من الخدمة) المركز الأول على موقع إكس (تويتر) بعد تفاعل كبير من الجمهور.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : لقد سعدنا في ماسبيرو سعادة غامرة بنجاح مسلسل الفنان الكبير الأستاذ محمد صبحي على موجات الإذاعة المصرية.



واستعاد الفنان الكبير وفريق عمله المميز جمهوراً واسعاً للدراما الإذاعية، على نحو غير مسبوق منذ خمسة عشر عاماً .

ووجه المسلماني الشكر لأسرة الإذاعة المصرية التي حققت إنجازات درامية رائعة في شهر رمضان ، جعلت من الإذاعة مقصداً لملايين المستمعين.

المسلسل الإذاعي (مرفوع مؤقتاً من الخدمة) بطولة الفنان الكبير محمد صبحي والذي عاد للدراما الإذاعية بعد غياب طويل، ويشارك في البطولة الفنانان محمد أبو داوود ولبني ونس ، والمسلسل من إخراج أيمن فتيحة.

يذاع المسلسل يوميا على موجات إذاعات البرنامج العام ، وصوت العرب ، والشرق الأوسط ، ودراما إف إم ، والإذاعات الموجهة.