محافظات

حملة لصيانة محولات الكهرباء وإنارة طريق مصر أسوان بنطاق أبوتشت بقنا

يوسف رجب

تابع سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوتشت، بمحافظة قنا، حملات إصلاح الأعطال بالمحولات الكهربية، وصيانة وتركيب الكشافات، بالتنسيق مع رؤساء القرى، بناء على توجيهات الدكتور خالدعبدالحليم، محافظ قنا، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح تمساح، بأنه في إطار توجيهات محافظ قنا، تمكنت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، من رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بعدد من القرى، لتفادي الأعطال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إلى أن الأعمال أسفرت عن إصلاح عطل بالخط المغذي للإنارة العامة، وتركيب خلية ضوئية و"كونتاكتور" بقرية الأوسط سمهود، بعزبة أبو عايد، التابعة للوحدة القروية بأبو شوشة، بإشراف محمد حمدي، رئيس القرية.

وتابع تمساح، أنه تم أيضًا إنارة طريق مصر - أسوان الزراعي، بمنطقة المعيصرة بمدخل المحافظة من الجهة الشمالية، وجارٍ استكمال أعمال الإنارة بالطريق، كما أن الوحدة المحلية لقرية بخانس، برئاسة محمد ضمراني، تمكنت من  إصلاح عدد 4 محولات كهرباء بقرية الشقيفي، بما يسهم في استقرار التيار الكهربائي وتحسين مستوى الإضاءة.

وأكد رئيس المركز، على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الإنارة بكافة القرى، والتعامل الفوري مع الأعطال، حرصًا على سلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام.


قنا منظومة الإنارة العامة منطقة المعيصرة المحولات الكهربية حملات إصلاح الأعطال

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

