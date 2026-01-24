قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 61 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية مكثفة بقنا

حملات تموينية بقنا
حملات تموينية بقنا
يوسف رجب

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، استمرار حملات التفتيش بمديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، لضبط حركة الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، في القرى والمدن، لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية والتموينية، ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق والمخالفات التموينية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، برئاسة حسن القط، وكيل الوزارة، شنت حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة، شملت جولات تفتيشية موسعة، على المخابز البلدية والسياحية، لضمان جودة الرغيف، بالإضافة إلى متابعة مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، لضمان توافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار المقررة.

وأوضح محافظ قنا، بأن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر التموينية، حيث تم ضبط تجميع سلع تموينية بمركز دشنا، من زيت طعام وغيرها من السلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار  عبدالحليم، إلى قيام حملة بإشراف ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة فرشوط، وقيادة الدكتور عثمان مدكور، نائب رئيس المركز، لضبط الشارع العام ومنع الافتراش بمنتصف الطريق، إلى جانب المرور على المحلات التجارية والمخابز، للتأكد من المرخص منها وغير المرخص، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وشارك في الحملة، إدارات المتابعة، والإشغالات، والبيئة، والصحة، والتموين، والطب البيطري، ومكتب العمل، والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وإعدام أسماك لتغير الخواص الطبيعية، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعصائر وزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 5 إنذارات لعدم تحرير عقود عمل، ومحاضر صلاحية، وفواتير مجهولة المصدر، وعدم إعلان.

محاضر التموينية

وتابع محافظ قنا، أنه في مركز نقادة، تم تحرير عدد من المحاضر التموينية لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وضبط خلالها زبدة وسجائر، فيما شهد مركز فرشوط تحرير عدة محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير أيضًا، وتم ضبط سكر، ودقيق فاخر بأوزان مختلفة.

وأضاف عبدالحليم، أن نتائج الحملات شملت أيضًا تحرير15 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر لعدم وجود قائمة بدال تموين، محاضر لعدم وجود قائمة تشغيل، 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 7 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، ليبلغ إجمالي عدد المخالفات 61 مخالفة تموينية متنوعة.

حملات رقابية يومية

وشدد محافظ قنا، استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، والتصدي لكافة أشكال الغش والتلاعب بالسلع التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وذلك حرصًا على حماية المواطنين وضبط الأسواق.

قنا حملات التفتيش مديرية التموين حركة الأسواق محاضر التموينية حملات رقابية يومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

أحمد سعد مع سالم الهندي

صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير

لماذا طالبت جماهير الأهلي بالاستعانة بشوبير بدلا من الشناوي؟..فيديو

عامر عامر

عامر عامر: إنبي مدرسة حراس المرمى.. والتقييم في مصر حسب الأهواء

مصطفى شوبير

مصطفى شوبير يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد مباراة يانج أفريكانز

بالصور

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

تسلا
تسلا
تسلا

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد