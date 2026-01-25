قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خط الدفاع .. اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة
نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج مدرب أجنبي جديد
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ قنا يفتتح موسم عصير القصب لعام 2026 بمصنع سكر قوص

موسم عصير القصب
موسم عصير القصب
يوسف رجب

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2026 بمصنع سكر قوص، أحد أعرق القلاع الصناعية في صعيد مصر، والذي يمتد تاريخه لعام 1968.

جاء ذلك في حضور كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، والمهندس أبو العباس عبدالفتاح، وكيل وزارة الزراعة، والكيميائي حسن جابر، رئيس قطاعات مصانع قوص، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية.

وعقب إطلاق موسم العصير، تفقد محافظ قنا، والوفد المرافق مراحل معالجة القصب بدءًا من الشحن والتفريغ مرورًا بعمليات العصر والمعالجة الكيميائية والحرارية، وصولًا إلى التبخير والطبخ والتعبئة.

وقدم محافظ قنا، التهنئة لمزارعي قصب السكر والعاملين بمصنع سكر قوص بمناسبة بدء موسم العصير، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القصب والمخصصة لمصانع قوص بلغت حوالي 37 ألف فدان.

وأكد عبدالحليم، على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين وتسهيل عمليات التوريد، لضمان سير العمل بانتظام داخل المصنع الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، مشيدًا بالجهود المبذولة في جميع مراحل الإنتاج.

ولفت محافظ قنا، إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لمزارعي القصب، من خلال تشجيع التحول نحو الري الحديث وزراعة الشتلات، مما ينعكس بشكل مباشر على زيادة أرباح المزارعين ويعمل على تحسين العائد الاقتصادي.

فيما استعرض مسؤولو المصنع، الخطة التشغيلية لهذا العام، والتي تطمح لتحقيق طفرة إنتاجية من خلال استهداف استلام مليون و100 ألف طن من قصب السكر، بطاقة يومية تهدف لعصر 11,200 طن قصب يوميًا، ومستهدف الوصول إلى 120 ألف طن من السكر الأبيض عالي الجودة، بجانب إنتاج 45 ألف طن من "المولاس".


