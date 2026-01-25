بتكلفة 35مليون..محافظ قنا يفتتح بوستر رفع مياه مدينة الزهور



افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، "بوستر" رفع مياه مدينة الزهور بمدينة قنا، بطاقة تصميمية تصل إلى 120 لتر/ثانية، وبتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة للارتقاء بقطاع المرافق، وتحسين خدمات مياه الشرب.



رافق محافظ قنا خلال الافتتاح كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد علي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية.





وأكد محافظ قنا، أن المشروع الجديد يهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على مشكلات ضعف المياه في المناطق المرتفعة، والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمدينة قنا، مشيرًا إلى أن المحطة ستخدم قرابة 25 ألف نسمة في عدة مناطق حيوية، مثل مدينة الزهور ومنطقة الجامعة، ومنطقة المساكن ومعهد الخدمة الاجتماعية، بجانب مستشفى التأمين الصحي والمدرسة اليابانية، والتي ستعمل تباعًا على تعزيز وتحسين ضغوط المياه بمناطق "شرق السكة الحديد".



فيما أوضح المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن "البوستر" تم تنفيذه وفقًا لأحدث المواصفات الفنية لضمان استدامة الخدمة، مؤكدًا أن شركة المياه تعمل بالتوازي مع خطط المحافظة، لتحديث الشبكات ورفع كفاءة المحطات، من أجل مواكبة الزيادة المستمرة في الاستهلاك نتيجة التوسعات العمرانية الجديدة.



واختتم المحافظ جولته، بالتأكيد على أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يأتي على رأس أولويات الأجندة التنفيذية للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية المقدمة لهم.

