وزير الرياضة يشهد أولمبياد اللياقة بمشاركة 700 لاعب بمناسبة عيد الشرطة
شوبير: رحيل سيف جعفر عن الزمالك بالمجان "غير مُرضٍ" .. وهذه تفاصيل العرض القطري
هيثم حسن: لم أحسم قراري بشأن تمثيل منتخب مصر
التراجع ضرورة ملحة..حزب الجيل: إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف يثير سخط المصريين بالخارج
الولايات المتحدة تجهز هجومًا على إيران.. وإسرائيل تحدد الأهداف
الأقل آخر 10 سنوات.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة عن الأسعار خلال رمضان
غرفة شركات السياحة: مشاركة مصر في معرض "الفيتور" فتحت آفاقًا جديدة للسوق الإسباني | مفاجآت
أمين عام حزب الله: نطالب بتحرك عاجل للإفراج عن الأسرى اللبنانيين
البابا تواضروس: الصحة نعمة من الله يجب استثمارها في عمل الخير
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
محافظات

بتكلفة 35مليون..محافظ قنا يفتتح بوستر رفع مياه مدينة الزهور

يوسف رجب


افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، "بوستر" رفع مياه مدينة الزهور بمدينة قنا، بطاقة تصميمية تصل إلى 120 لتر/ثانية، وبتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة للارتقاء بقطاع المرافق، وتحسين خدمات مياه الشرب. 

رافق محافظ قنا خلال الافتتاح كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد علي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية. 



وأكد محافظ قنا، أن المشروع الجديد يهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على مشكلات ضعف المياه في المناطق المرتفعة، والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمدينة قنا، مشيرًا إلى أن المحطة ستخدم قرابة 25 ألف نسمة في عدة مناطق حيوية، مثل مدينة الزهور ومنطقة الجامعة، ومنطقة المساكن ومعهد الخدمة الاجتماعية، بجانب مستشفى التأمين الصحي والمدرسة اليابانية، والتي ستعمل تباعًا على تعزيز وتحسين ضغوط المياه بمناطق "شرق السكة الحديد". 

فيما أوضح المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن "البوستر" تم تنفيذه وفقًا لأحدث المواصفات الفنية لضمان استدامة الخدمة، مؤكدًا أن شركة المياه تعمل بالتوازي مع خطط المحافظة، لتحديث الشبكات ورفع كفاءة المحطات، من أجل مواكبة الزيادة المستمرة في الاستهلاك نتيجة التوسعات العمرانية الجديدة. 

واختتم المحافظ جولته، بالتأكيد على أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يأتي على رأس أولويات الأجندة التنفيذية للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
 

