قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يقرر حظر وقوف جرارات القصب على الطرق الرئيسية بنقادة

اجتماع جرارات القصب
اجتماع جرارات القصب
يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومصانع السكر، لتأمين عملية نقل المحصول على الطرق السريعة والداخلية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع الحوادث، مع تطبيق القانون بكل حزم حيال أي مخالفات تخل بمنظومة الأمان المروري خلال فترة توريد المحصول.

وأوضح محافظ قنا، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، عقدت اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا برئاسة ياسر حمادي رئيس المركز، وبحضور الكيميائي حسن جابر، مدير مصنع سكر قوص، لتنظيم حركة نقل المحصول والحفاظ على المظهر الحضاري، وسلامة المواطنين.

كما تضمن الاجتماع التأكيد على إلتزام سائقي الجرارات والسيارات المحملة بمحصول القصب، بعدم الوقوف على الطرق الرئيسية أو الفرعية نهارًا أو ليلًا، إلا في حالات الضرورة القصوى.

فبما أشار ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، إلى أن محافظ قنا، شدد على ضرورة وضع عواكس فسفورية واضحة على الجرارات والمقطورات، وتشغيل الإنارة الكاملة أثناء السير ليلًا، مع الالتزام الصارم بعدم قيام أي جرار بقطر أكثر من مقطورتين، وذلك لتفادي وقوع حوادث التصادم والحفاظ على سلامة الطرق والكباري بنطاق المركز.

وأكد رئيس المركز، على أهمية التنسيق الميداني مع الوحدات القروية، ومكاتب القصب، لتوعية وتنبيه السائقين بهذه التعليمات، مع الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعدم التهاون مع أي تجاوزات، بما يضمن انضباط حركة النقل وتأمين موسم الحصاد وحماية أرواح المواطنين بمركز نقادة.
 

قنا جرارات القصب الطرق الرئيسية مصانع السكر أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة

لقطات من التكريم

وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي

وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ

وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ.. تفاصيل

بالصور

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد