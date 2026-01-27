محافظ قنا يقرر حظر وقوف جرارات القصب على الطرق الرئيسية بنقادة

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومصانع السكر، لتأمين عملية نقل المحصول على الطرق السريعة والداخلية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع الحوادث، مع تطبيق القانون بكل حزم حيال أي مخالفات تخل بمنظومة الأمان المروري خلال فترة توريد المحصول.

وأوضح محافظ قنا، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، عقدت اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا برئاسة ياسر حمادي رئيس المركز، وبحضور الكيميائي حسن جابر، مدير مصنع سكر قوص، لتنظيم حركة نقل المحصول والحفاظ على المظهر الحضاري، وسلامة المواطنين.

كما تضمن الاجتماع التأكيد على إلتزام سائقي الجرارات والسيارات المحملة بمحصول القصب، بعدم الوقوف على الطرق الرئيسية أو الفرعية نهارًا أو ليلًا، إلا في حالات الضرورة القصوى.

فبما أشار ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، إلى أن محافظ قنا، شدد على ضرورة وضع عواكس فسفورية واضحة على الجرارات والمقطورات، وتشغيل الإنارة الكاملة أثناء السير ليلًا، مع الالتزام الصارم بعدم قيام أي جرار بقطر أكثر من مقطورتين، وذلك لتفادي وقوع حوادث التصادم والحفاظ على سلامة الطرق والكباري بنطاق المركز.

وأكد رئيس المركز، على أهمية التنسيق الميداني مع الوحدات القروية، ومكاتب القصب، لتوعية وتنبيه السائقين بهذه التعليمات، مع الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعدم التهاون مع أي تجاوزات، بما يضمن انضباط حركة النقل وتأمين موسم الحصاد وحماية أرواح المواطنين بمركز نقادة.

