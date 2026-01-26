قنا.. انطلاق حملة "قفط تتجمل" لدهان وتجميل شوارع المدينة

قال حافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، إن المدينة تشهد انطلاقة حملة مكبرة تحت شعار "قفط تتجمل"، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، تستهدف تنفيذ خطة شاملة لأعمال الدهانات والتجميل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بالمدينة، حيث ركزت المرحلة الحالية على شارعي "الثورة" و"الجيش"، باعتبارهما من أهم المحاور الحيوية والميادين الرئيسية بالمركز.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، بأن الأعمال شملت دهان البلدورات وتلوين أرصفة الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى إعادة تهيئة عدد من المساحات الخضراء والاعتناء بمداخل الشوارع الحيوية، وإزالة الإشغالات لضمان السيولة المرورية وإظهار الطابع المعماري المتميز للمدينة.

وأشار محمود، إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين جودة الحياة للمواطن "القفطي"، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الهوية البصرية للمدينة وضمان استدامة هذه الأعمال من خلال المتابعة المستمرة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، بأن أعمال التجميل لاقت هذه الجهود استحسانًا واسعًا من الأهالي الذين عبروا عن تقديرهم لجهود الوحدة المحلية في إضفاء مظهر حضاري يليق بتاريخ مدينة قفط العريق.



من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بأن المحافظة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف تطوير الهوية البصرية، والارتقاء بالمستوى الجمالي بكافة المراكز والمدن.

وشدد محافظ قنا، على أن تحسين المظهر الحضاري للطرق والميادين الرئيسية، يعكس واجهة المحافظة ويساهم في خلق بيئة مريحة للمواطنين، مع ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان تنفيذ أعمال التجميل بأعلى معايير الجودة، مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في تلك الأعمال.



