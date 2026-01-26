قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الري تبحث آليات إدارة وتوزيع المياه وفق أحدث البيانات والنماذج الذكية
اللجان النوعية بالنواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء والمهن الرياضية
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
محافظات

التخطيط العمراني ينهي ملفات التراخيص المتعطلة بمركز قنا

لجنة التخطيط العمرانى
لجنة التخطيط العمرانى
يوسف رجب

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن التقرير الدوري للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، أظهر تقدمًا ملحوظًا في معدلات الإنجاز حتى اليوم، حيث تم إصدار 130 ترخيصًا، وفحص وإنهاء 3 ملفات كانت متعطلة بشكل كامل، مع استمرار العمل على استخراج بيانات الصلاحية الخاصة بالنقل المباشر لضمان تيسير الإجراءات.

وأوضح محافظ قنا، بأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني قامت بتفقد الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حيث تابعت المهندسة رضوى عبدالرحمن إبراهيم، وكيلة الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وأشرف أنور، رئيس المركز، أعمال فحص الرخص المتعطلة للوقوف على أسباب تأخيرها. 



وأشار عبدالحليم، إلى أنه تم التعامل الفوري مع عدد من الملفات المتأخرة وتجهيزها لإصدار التراخيص مباشرة، فضلًا عن التواصل المباشر مع المواطنين لاستكمال المستندات المطلوبة، مما أدى إلى إنهاء إجراءاتهم في الحال.

ووجه محافظ قنا، بضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف تراخيص البناء وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين بالإدارات الهندسية، مشددًا على أهمية النزول الميداني لفحص الملفات المتعطلة. 

وأكد عبدالحليم، ضرورة العمل على المعالجة الفورية لأسباب تأخير الملفات، بما يضمن تحقيق الشفافية والسرعة في إنجاز الملفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تلبية لمطالب المواطنين. 

تأتى هذه الإجراءات، ضمن استراتيجية محافظة قنا، لرفع كفاءة منظومة العمل بالإدارات الهندسية، بما يضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين، مع العمل على توفير الوقت المطلوب لإنهاء الملفات.

قنا ملفات التراخيص التخطيط العمرانى معدلات الإنجاز الملفات المتأخرة تراخيص البناء الإدارات الهندسية

