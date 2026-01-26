قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء المدارس ورياض الأطفال في بلدة كفر عقب بعد اقتحام إسرائيلي واسع
الاتحاد الأوروبي يقر حظرا كاملا على واردات الغاز المسال الروسي من 1 يناير 2027
جيش الاحتلال: قواتنا في طريقها إلى موقع عملية إطلاق النار قرب نابلس
تنسيق إسرائيلي أمريكي قبل ضربة محتملة لإيران
وزيرا التعليم العالي والشباب والرياضة يشهدان فعاليات افتتاح دوري الجامعات
في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. أصول فنية لنجمة السينما المصرية
الإمام الطيب يصرف مكافأة 1300 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مصر وسويسرا تتجهان نحو شراكة استراتيجية.. تعزيز الاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر للعام الحالي عبر المنظومة الرقمية
مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم.. فيديو
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستفتح معبر رفح بمجرد اكتمال عملية البحث عن جثة آخر أسير
الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتوجيهات محافظ قنا.. حماية الطفل بالوقف تشن حملات لمواجهة مخاطر الإسكوتر الكهربائى

مجلس مدينة الوقف
مجلس مدينة الوقف
يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف دور لجان حماية الطفل بكافة مراكز ومدن المحافظة، والمرور الميداني لرصد أي ظواهر أو مخالفات قد تشكل خطرًا على حياة الأطفال، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات رادعة حيال كل من يتسبب في تعريض سلامة الصغار للخطر، أو مخالفات القوانين المنظمة لحقوقهم.

وتنفيذًا لتلك التوجيهات، عقدت لجنة حماية الطفل بمركز ومدينة الوقف، اجتماعا موسعا برئاسة هلال زكي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وذلك في إطار الحرص على تفعيل دور اللجنة وتعزيز منظومة حماية الطفل داخل نطاق المركز والمدينة.

وناقش اجتماع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، آليات العمل خلال المرحلة المقبلة وسبل تكثيف الجهود لرصد أي مخالفات تمس حقوق الطفل أو تعرضه للخطر، مع التأكيد على تطبيق قانون حماية الطفل بكل حزم حفاظا على سلامة الأطفال وضمان بيئة آمنة لهم.

وأوصت اللجنة، بسرعة رصد المخالفات المختلفة داخل مركز ومدينة الوقف، طبقا لأحكام قانون حماية الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات يتم رصدها، بما يحقق الردع ويحافظ على المصلحة العامة للمجتمع.

وشهد الاجتماع، عرض مشكلة انتشار تأجير الإسكوتر الكهربائي للأطفال بشوارع المدينة، وما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة، قد تؤدي إلى وقوع حوادث تهدد سلامة الطفل المستأجر، وكذلك المارة ومستقلي الطريق.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أعضاء اللجنة بضرورة المرور الميداني على الطبيعة، ومتابعة أماكن تأجير الإسكوتر الكهربائي، والتنبيه المشدد على القائمين على التأجير بعدم تأجيره لمن هم دون السن القانوني.

وأكدت اللجنة، أن أي مخالفة في هذا الشأن سوف تقابل بتطبيق القانون بكل حسم وقوة، وأن المؤجر سوف يتحمل المساءلة القانونية كاملة في حال مخالفة التعليمات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال والمواطنين.


 

قنا حماية الطفل الإسكوتر الكهربائي منظومة حماية الطفل مدينة الوقف أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

ترشيحاتنا

مؤسّسة الدوحة للأفلام

"الدوحة للأفلام" تعلن عن 57 مشروعاً من 46 بلداً ضمن دورة منح الخريف

تطبيق كتاب

الثقافة تطلق حملة تعريفية لتطبيق اتاحة الكتب المجانية في المترو والقطار السريع

دارين حداد

دارين حداد تنشر صور جديدة عبر انستجرام.. شاهد

بالصور

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد