بتوجيهات محافظ قنا.. حماية الطفل بالوقف تشن حملات لمواجهة مخاطر الإسكوتر الكهربائى

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف دور لجان حماية الطفل بكافة مراكز ومدن المحافظة، والمرور الميداني لرصد أي ظواهر أو مخالفات قد تشكل خطرًا على حياة الأطفال، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات رادعة حيال كل من يتسبب في تعريض سلامة الصغار للخطر، أو مخالفات القوانين المنظمة لحقوقهم.

وتنفيذًا لتلك التوجيهات، عقدت لجنة حماية الطفل بمركز ومدينة الوقف، اجتماعا موسعا برئاسة هلال زكي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وذلك في إطار الحرص على تفعيل دور اللجنة وتعزيز منظومة حماية الطفل داخل نطاق المركز والمدينة.

وناقش اجتماع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، آليات العمل خلال المرحلة المقبلة وسبل تكثيف الجهود لرصد أي مخالفات تمس حقوق الطفل أو تعرضه للخطر، مع التأكيد على تطبيق قانون حماية الطفل بكل حزم حفاظا على سلامة الأطفال وضمان بيئة آمنة لهم.

وأوصت اللجنة، بسرعة رصد المخالفات المختلفة داخل مركز ومدينة الوقف، طبقا لأحكام قانون حماية الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات يتم رصدها، بما يحقق الردع ويحافظ على المصلحة العامة للمجتمع.

وشهد الاجتماع، عرض مشكلة انتشار تأجير الإسكوتر الكهربائي للأطفال بشوارع المدينة، وما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة، قد تؤدي إلى وقوع حوادث تهدد سلامة الطفل المستأجر، وكذلك المارة ومستقلي الطريق.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أعضاء اللجنة بضرورة المرور الميداني على الطبيعة، ومتابعة أماكن تأجير الإسكوتر الكهربائي، والتنبيه المشدد على القائمين على التأجير بعدم تأجيره لمن هم دون السن القانوني.

وأكدت اللجنة، أن أي مخالفة في هذا الشأن سوف تقابل بتطبيق القانون بكل حسم وقوة، وأن المؤجر سوف يتحمل المساءلة القانونية كاملة في حال مخالفة التعليمات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال والمواطنين.



