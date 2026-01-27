قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

زراعة قنا: صرف 86% من الأسمدة الشتوية بنجع حمادي والالتزام بكارت الفلاح شرط أساسي

جولة مديرية الزراعة بقنا
جولة مديرية الزراعة بقنا
يوسف رجب

قال المهندس أبو العباس عبدالفتاح، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إنه أجرى جولة تفقدية بمركز نجع حمادي شملت الجمعيات الزراعية بناحيتي "الشاورية" و"الشرقي بهجورة"، حيث كشفت المتابعة عن وصول توريدات الجمعية الزراعية بالشاورية إلى نحو 5000 شكارة يوريا و1200 شكارة نترات بنسبة بلغت 88% من احتياجاتها، بينما بلغت توريدات جمعية الشرقي بهجورة 3000 شكارة يوريا و1200 شكارة نترات بنسبة إنجاز وصلت إلى 86% من إجمالي احتياجات الموسم الشتوي الحالي.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بقنا، بأن هذه المتابعات المستمرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، للتأكد من انضباط سير العمل داخل الجمعيات والتعاونيات الزراعية، موجهًا بالعمل على حل أي عقبات فورًا لتسهيل العملية الزراعية وتوفير كافة سبل الدعم المزارعين.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ضرورة متابعة عملية صرف الأسمدة الزراعية بمختلف الجمعيات بنطاق المحافظة، والمتابعة الميدانية الدقيقة لضمان توافر الأسمدة المدعمة، وتسهيل الإجراءات على المزارعين.

وأوضح محافظ قنا، بأن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي، وتحقيق أقصى استفادة من منظومة التحول الرقمي لـ"كارت الفلاح"، ضمن رؤية القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030.

وشدد محافظ قنا، على الالتزام التام بالصرف عبر منظومة "كارت الفلاح" كشرط أساسي ودون استثناءات، مع ضرورة التقيد بالتوقيتات الزمنية المحددة للصرف.

ووجه محافظ قنا، بضرورة عقد لقاءات مباشرة ودورية مع المزارعين للاستماع إلى مطالبهم، وحل أي عقبات تواجههم فورًا، بما يضمن استقرار المنظومة الزراعية وتوفير كافة سبل الدعم المزارع القنائي لزيادة إنتاجية المحاصيل.
 

