ضربها حتى الموت.. ضبط عامل أنهى حياة زوجته في قنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط عامل أنهى حياة زوجته بالضرب والخنق، نتيجة خلافات وقعت بينهما في منطقة المعنا بمدينة قنا، بعدما تبين من المعلومات الأولية، أن هناك شبهة جنائية وراء الوفاة.

وجرى التحفظ على المتهم بقسم شرطة قنا، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة، التي وقعت بمنزل الزوجية.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً، يفيد العثور على ربة منزل فى العقد الرابع من العمر، جثة هامدة داخل منزلها فى منطقة المعنا.

وبفحص الجثة تبين وجود آثار ضرب وخنق ما يشير إلى وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

https://www.elbalad.news/6851408