استجابة للأهالي.. محافظ قنا يوجه بإنهاء شكوى أهالى الترامسة من المدفن الصحي

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بإنهاء شكوى الأهالي من المدفن الصحي للمخلفات بالقرب من قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، مشددًا على ضرورة التعامل الآمن مع المخلفات، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة.

حيث نفذ أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لفتح طريق المدفن الصحي، استجابة لشكاوى الأهالي من إلقاء المخلفات خارج المدفن الصحي، مما تسبب في تراكمها وإزعاجها للمواطنين.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأنه تم التعامل مع الشكوى وإزالة أسبابها، ورفع التراكمات، وفتح وتمهيد الطريق للمدفن الرئيسي، بما يحد من انتشار الأمراض، ويساهم في تحسين المظهر الحضاري، والحفاظ على الصحة العامة.

وشدد أنور، على ضرورة العمل ورفع القمامة والتراكمات بشكل مستمر، والاستجابة لشكاوى الأهالي لاسيما شكاوى النظافة، وفقًا لتوجيهات محافظ قنا، بضرورة التخلص الآمن والفعال للقمامة، والالتزام بمعايير وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين.



يذكر أن أهالى قريتى الترامسة والطويرات تقدموا بشكاوى لمحافظ قنا، يتضررون فيها من إلقاء سيارات القمامة على جانب الطريق وحرقها من قبل النباشين، ما يتسبب فى أضرار صحية للأهالى نتيجة تصاعد الأدخنة.



