قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترقبوا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان 2026 برقم الجلوس
أشهر مغسلة موتى تحذر: ليفة الغُسل تستخدم في أعمال السحر
مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية
ترقّب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026 خلال أيام
الرقابة المالية: 36 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التأجير التمويلي
ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك
ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
عاصفة ترابية في الطريق.. الأرصاد تُحذر من انخفاض الرؤية الأفقية غدا
مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بالمنيا برقم الجلوس
ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد
الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بعد سلسلة تخفيضات ويترقب مسار التضخم والنمو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة قنا يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي في أولى فتراته المسائية

المركز التكنولوجى بقنا
المركز التكنولوجى بقنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بدء قرار تمديد العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لفترة مسائية، والذي يأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، ضرورة تطوير أداء المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، مشددًا على أهمية ابتكار حلول غير تقليدية لتقليل الزحام وسرعة إنجاز المعاملات، تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

حيث تفقد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، سير العمل بالمركز التكنولوجي خلال "الفترة المسائية"، التي تم تفعيلها لأول مرة من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، وذلك للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم.

وأوضح أنور، أن تشغيل الفترة المسائية سيساهم بشكل فعال في تقليل الكثافة خلال الفترة الصباحية، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تعمل بكامل طاقتها لتطوير منظومة الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يحقق الرضا العام للمواطن القنائي.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن قرار العمل بالفترة المسائية، يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من طلبات المواطنين، بما يضمن عدم تعطيل مصالحهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات محافظ قنا، واستجابة لاحتياجات المواطنين الذين تتعارض مواعيد عملهم الصباحية مع أوقات العمل الرسمية.

قنا المركز التكنولوجي رئيس مدينة قنا فترة مسائية الخدمات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

مبادرات الصحة

الشيشيني: نجاح المبادرات الصحية أسهم في خفض معدلات السمنة بين الطلاب من 12% إلى 8%

مجلس النواب

مقارنة بين الوعود والأرقام الفعلية.. تفاصيل أول استجواب في البرلمان لوزير البترول

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

بالصور

طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري

افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد