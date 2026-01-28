رئيس مدينة قنا يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي في أولى فتراته المسائية

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بدء قرار تمديد العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لفترة مسائية، والذي يأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، ضرورة تطوير أداء المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، مشددًا على أهمية ابتكار حلول غير تقليدية لتقليل الزحام وسرعة إنجاز المعاملات، تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

حيث تفقد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، سير العمل بالمركز التكنولوجي خلال "الفترة المسائية"، التي تم تفعيلها لأول مرة من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، وذلك للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم.

وأوضح أنور، أن تشغيل الفترة المسائية سيساهم بشكل فعال في تقليل الكثافة خلال الفترة الصباحية، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تعمل بكامل طاقتها لتطوير منظومة الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يحقق الرضا العام للمواطن القنائي.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن قرار العمل بالفترة المسائية، يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من طلبات المواطنين، بما يضمن عدم تعطيل مصالحهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات محافظ قنا، واستجابة لاحتياجات المواطنين الذين تتعارض مواعيد عملهم الصباحية مع أوقات العمل الرسمية.