نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم

قال نائب الرئيس الإيرانى محمد رضا عارف إن بلاده مستعدة للانخراط في مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها تريد ضمانات واضحة بألا تتعرض لهجوم أثناء التفاوض.

وأضاف نائب الرئيس الإيرانى - في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة" الاخبارية اليوم الخميس - : "سنتفاوض إذا أيقنا أن الطرف الأمريكى يسعى لمفاوضات حقيقية لا تكون غطاء لمؤامرة أكبر، مشددًا على أن طهران لن تدخل أي مسار تفاوضي دون ضمانات أمنية وسياسية.

وأكد نائب الرئيس الإيراني أن بلاده لن تبدأ الحرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه إذا فُرضت عليها الحرب "ستدافع بقوة ولن يحدد الأعداء نهاية الحرب ".

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد أكد في وقت سابق اليوم أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن بشرط أن تكون المفاوضات "جادة".

وفيما يتعلق بحشد القوات الأمريكية في المنطقة، حذر قاليباف واشنطن من أن طهران سترد إذا تعرضت لهجوم "مما يعرض آلاف الجنود الأمريكيين للخطر".. وقال: “ربما يستطيع الرئيس الأمريكي ترامب أن يبدأ حرباً، لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها.