فى أول جولة لها .. رئيس حى المرج تجلس على الرصيف بجانب المواطنين

قامت اللواء منال طه السطوحي، رئيس حي المرج، بتنفيذ حملة مرورية اليوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، بمنطقة أبو حويشان بمؤسسة الزكاة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بضرورة التواجد الميداني المستمر لمتابعة ما يستجد من أعمال، وتعليمات السيدة المهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية،

وهدفت الحملة إلى متابعة الحالة المرورية بالشوارع، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث حرصت رئيس حي المرج على التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على حلها في إطار الإمكانيات المتاحة.

كما شددت على ضرورة الاهتمام المتواصل بمنظومة النظافة، ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة، بما يسهم في تيسير حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة القاهرة.

وأكدت رئاسة حي المرج استمرار الحملات الميدانية اليومية لمتابعة الانضباط بالشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين