قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

محمد بشاري
محمد بشاري
د. محمد بشاري

ليست العمامةُ مجرّد غطاءٍ للرأس، ولا زينةً تُستعار من تراثٍ غابر لتُعلّق على جدران الذاكرة. إنّها اختصارٌ كثيف لعلاقة الإنسان بالمكان والزمان والوظيفة؛ قطعةُ قماشٍ صغيرةٌ في ظاهرها، واسعةُ الدلالة في باطنها، تُدار حول الرأس كما تُدار الأفكار حول القيم. ومنذ أن تعارف الناس على لفّها، لم تكن العمامة لباسًا فحسب، بل بيانًا صامتًا: هذا أنا، وهذا موقعي، وهذا المعنى الذي أحمله.

عرفتها الصحارى قبل المدن، لا لأن الرمل يحتاج إلى قماش، بل لأن الإنسان في العراء يحتاج إلى نظامٍ يحميه ويعرّفه. هناك، كانت العمامة عقدَ نجاة: تُخفّف وهج الشمس، وتكسر حدّة الريح، وتُعلن انتماء المرء إلى أفقٍ مفتوحٍ لا يرحم. ثم دخلت المدن فغيّرت نبرتها؛ صارت تُحدّث عن المهنة والمقام والذوق، وتحوّلت ألوانها إلى لغةٍ اجتماعية تُقرأ بلا حروف. هكذا ظلّت العمامة تمشي مع الإنسان حيث مشى، تتبدّل هيئاتها، ولا تتخلّى عن جوهرها: الوقار.

ولأن العرب جعلوا من البيان موطنهم، قرأوا العمامة قراءةً رمزية، فقالوا إنّها التاج الذي لا يُصاغ من ذهب، وإنّها رفعةٌ بلا صخب. لم تكن قيمة العمامة في مادتها، بل في ما تراكم حولها من دلالات؛ من مجالس الشورى، وحلقات الشعر، ومواسم التجارة، وأسفار الحج. كانت العمامة شاهدةً على وجوهٍ صنعت المعنى بهدوء، فصار الهدوء جزءًا من معناها.

وعندما دخلت العمامةُ حقلَ العلم والدين، لم تدخل بوصفها شعارًا، بل بوصفها عهدًا. هنا تحديدًا تتجلّى العمامة الأزهريّة مثالًا بليغًا على كيف يمكن للزيّ أن يتحوّل إلى “منهجٍ مرئي”. فالعمامة في الأزهر الشريف ليست مجرد تقليدٍ شكلي، بل نظامُ دلالةٍ مركّب: بياضٌ يغلب، يرمز إلى صفاء القصد وشفافية الخطاب؛ وحمرةٌ غير خالصة تتوسّط البياض، تُقرأ في تراث الفن الإسلامي علامةً على البهجة والإنسانية، لا على الترف أو الغلبة؛ وزرٌّ أسود صغير، يُحيل إلى السؤدد لا بمعناه السلطوي، بل بمعناه الأخلاقي: سيادة العلم على الهوى. هكذا تُعلّم العمامة الأزهريّة صاحبها قبل غيره أن العلم فرحٌ مسؤول، وأن الوقار لا يناقض البِشر، وأن الهيبة لا تُبنى على العبوس.

والفرق بين عمامة العالِم وعمامة القارئ، في هذا السياق، ليس تفضيلًا ولا تراتبيةً أخلاقية، بل تمييزُ وظيفة: حجمٌ أدق، ولفٌّ أوفى، وشالٌ أتمّ، كأن الزيّ يُترجم طبيعة الدور. فالعمامة هنا لا تقول “أنا أفضل”، بل تقول “أنا مُكلَّف”: تكليفٌ بالبيان، وبالتوازن بين النصّ والناس، وبين الجدية واليسر. ومن هنا صارت العمامة الأزهريّة علامةً عالمية؛ إذا سافر صاحبها عُرف بزيّه قبل اسمه، لأن الزيّ حَمَلَ تاريخًا من الاعتدال.

غير أنّ العمامة لا تختصّ بثقافةٍ واحدة؛ ففي الهند، تُصبح رمزَ شرفٍ يُهدى للضيف؛ وفي ثقافة السيخ، تتحوّل إلى ميثاقٍ روحي يحفظ الشعر ويعلن الالتزام؛ وعند الطوارق، تصير هويةً كاملة تُخفي الوجه وتكشف الانتماء. تعدّدُ الوجوه هذا لا ينقض وحدة المعنى، بل يؤكّدها: العمامة، أينما حلّت، قالت إنّ الجسد يحتاج إلى رمزٍ يعلوه، وإنّ الرأس - موضع العقل - يستحقّ نظامًا يُذكّره بمسؤوليته.

ولعلّ أجمل ما في العمامة أنّها تُدرّب صاحبها على الصبر؛ فلفّها يحتاج يدًا هادئة، ولا يستقيم إلا بالتكرار. كأنها تهمس: الوقار يُصنع، ولا يُشترى. ومن هنا نفهم لماذا بقيت العمامة حيّة، ولم تُختزل إلى أثرٍ متحفي؛ لأنها عاشت مع الناس، لا فوقهم، وتغيّرت دون أن تفقد روحها.

في الخلاصة، العمامة ليست قماشًا يُدار حول الرأس، بل معنى يُدار حول الإنسان. فإن صارت وعدًا بالعدل والرحمة والصدق، كانت تاجًا حقيقيًا؛ وإن انفصلت عن أخلاقها، لم يبقَ منها سوى قماشٍ بلا ذاكرة. وبين هذين الحدّين، تظلّ العمامة الأزهريّة شاهدًا على أن الزيّ، حين يُحسن حمل المعنى، يمكن أن يكون درسًا يُرى قبل أن يُقال.

محمد بشارى صدى البلد مقالات صدى البلد محمد بشاري يكتب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

أسامة كمال

على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة

ترشيحاتنا

لميس الحديدي

لميس الحديدي من أمام الكعبة المشرفة: أجمل مكان على وجه الأرض

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من روما

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب بطل الحدوتة الثانية من القصة الكاملة ما لم يُحكَ عن بني مزار

بالصور

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد