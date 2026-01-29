قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح
العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عقوبة صارمة في الأهلي تبعد إمام عاشور عن 5 مباريات
الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
محمد عمران أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية خلفا للسيد القصير
حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية .. برقم جلوسك
استعدادا لضرب إيران .. البنتاجون يضاعف إنتاج صواريخ ثاد 4 مرات باتفاق تاريخي
برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد
بعد وصول الشرع إلى موسكو .. هل تسلم روسيا بشار الأسد إلى سوريا؟
3 دعوات تمسكوا بها في شهر شعبان .. اغتنموا هذه الأيام قبل رفع الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الشوفان فقط لمدة يومين يمكن أن يؤدي إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة تصل إلى 10%، مع استمرار التأثير الإيجابي على صحة القلب لعدة أسابيع بعد ذلك.

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

ورغم أن الشوفان معروف منذ سنوات بدوره في تحسين مستويات الكوليسترول، فإن الباحثين أكدوا أن التأثير قد يكون أسرع بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

نتائج مفاجئة من جامعة بون

وأجرى باحثون من جامعة بون الألمانية دراسة على أشخاص معرضين بدرجة عالية للإصابة بأمراض القلب، وتبيّن أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات يعتمد بشكل شبه كامل على الشوفان لمدة يومين فقط، أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الكوليسترول الضار المرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

سر الفائدة.. ألياف البيتا جلوكان

ويحتوي الشوفان على بيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان، يتحول داخل الجهاز الهضمي إلى مادة هلامية تساعد على:
ـ الارتباط بالكوليسترول
تقليل امتصاصه في الدم
ـ خفض مستوياته بشكل طبيعي

وكانت التوصيات الصحية السابقة تشير إلى ضرورة تناول نحو 3 جرامات يوميًا من البيتا جلوكان (ما يعادل طبق شوفان يومي) لخفض الكوليسترول بنسبة 5–10% على المدى الطويل، لكن الدراسة الجديدة أثبتت أن نظامًا مكثفًا قصير المدى قد يحقق نتائج مماثلة خلال أيام.

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

فائدة أكبر لمرضى متلازمة التمثيل الغذائي

وأوضحت الدراسة، المنشورة في دورية Nature، أن هذا النظام كان فعالًا بشكل خاص لدى المصابين بـ متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من المشكلات الصحية تشمل:
السمنة
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع سكر الدم

وتزيد هذه المتلازمة من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتات الدماغية، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

وشارك في الدراسة 32 شخصًا اتبعوا نظامًا غذائيًا يعتمد حصريًا على الشوفان لمدة يومين، مقسمًا إلى ثلاث وجبات يوميًا (100 جرام لكل وجبة)، مع السماح بإضافة بعض الفاكهة أو الخضراوات، على أن لا تتجاوز السعرات الحرارية نصف احتياجهم اليومي المعتاد.

وفي المقابل، اتبع أفراد المجموعة الضابطة نظامًا منخفض السعرات أيضًا، لكن دون تقييد نوع الطعام، بحسب الباحثة ماري كريستين سيمون، أستاذة علوم الغذاء والمشاركة في الدراسة:
ـ انخفض الكوليسترول الضار بنسبة 10%

ـ فقد المشاركون نحو كيلوجرامين من الوزن في المتوسط
ـ انخفض ضغط الدم بشكل طفيف

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

كما أظهرت المتابعة بعد ستة أسابيع من العودة للنظام الغذائي المعتاد أن التأثير الإيجابي ظل مستقرًا.
الشوفان وصحة الأمعاء

وكشفت الدراسة، أن تناول الشوفان أدى إلى زيادة البكتيريا النافعة في الأمعاء، بما في ذلك مركبات مثل حمض الفيروليك، الذي يساعد على تقليل إنتاج الكوليسترول في الكبد من خلال تثبيط إنزيم مسؤول عن تصنيعه.

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

نتائج أقل مع النظام الطويل

وفي جزء آخر من الدراسة استمر لمدة ستة أسابيع، استبدل المشاركون وجبة واحدة يوميًا بالشوفان، لكن المدهش أن هذا النظام لم يُظهر تأثيرًا كبيرًا في خفض الكوليسترول، ما يشير إلى أن النظام القصير المكثف أكثر فعالية.

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

بديل محتمل للأدوية؟

وتأتي هذه النتائج في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى أن:
ـ أمراض القلب مسؤولة عن نحو 30% من الوفيات عالميًا
ـ أكثر من نصف البالغين في المملكة المتحدة يعانون من ارتفاع الكوليسترول

ـ ملايين الأشخاص يعتمدون على أدوية الستاتين، التي لا تحقق نتائج مثالية لدى الجميع

وأكد الباحثون أن النظام الغذائي القائم على الشوفان، خاصة لفترات قصيرة وبجرعات عالية، قد يكون أداة فعالة وسريعة لتحسين الصحة الأيضية وتقليل مخاطر السمنة واضطرابات الدهون.

فوائد الشوفان الشوفان وخفض الكوليسترول الكوليسترول الضار LDL الشوفان وصحة القلب نظام غذائي صحي للقلب أطعمة تخفض الكوليسترول بدائل أدوية الكوليسترول الشوفان ومتلازمة التمثيل الغذائي خفض الكوليسترول بدون أدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

ترشيحاتنا

هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة

شاهد| هوندا بريلود 2026 الجديدة

تويوتا كراون موديل 2026

سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

اودي Q8 موديل 2026

مواصفات أودي Q8 موديل 2026 الجديدة

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

فيديو

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد