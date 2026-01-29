دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول بذور الشيا قد يلعب دورًا مهمًا في حماية الدماغ والجسم من التأثيرات السلبية للأطعمة فائقة المعالجة، التي تُعد من أبرز أسباب السمنة والأمراض المزمنة في العصر الحديث.

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

وتُعرف الأطعمة فائقة المعالجة (Ultra-Processed Foods) باحتوائها على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسكريات، وقد رُبطت سابقًا باضطرابات تصيب معظم أجهزة الجسم تقريبًا.

استهلاك مفرط للأطعمة المصنعة

وكان تقرير صادر عن مجلة The Lancet قد أشار العام الماضي إلى أن المواطن البريطاني يحصل على أكثر من نصف سعراته الحرارية اليومية من الأطعمة فائقة المعالجة، وهو ما يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا.

ولا تقتصر أضرار هذه الأطعمة على الجهاز الهضمي وزيادة خطر السمنة والسكري من النوع الثاني فقط، بل تؤكد الأبحاث أن النظام الغذائي الغني بالدهون والسكريات قد يسبب التهابًا في الدماغ، ما يرفع احتمالات التدهور المعرفي وضعف الذاكرة.

كما تؤدي هذه الأطعمة إلى خلل في محور الأمعاءالدماغ، مما يعطل إشارات الشبع ويحفز الإفراط في تناول الطعام.

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

لماذا بذور الشيا؟

وتوصل باحثون برازيليون إلى أن بذور الشيا قد تمثل حلاً غذائيًا طبيعيًا لمواجهة هذه التأثيرات، وتتميز بذور الشيا بأنها غنية بأحماض أوميجا 3، ومصدر كامل للبروتين، إذ تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، وتحتوي على مركبات مضادة للالتهاب.

وأظهرت دراسات سابقة أن حمض ALA الموجود بكثرة في الشيا يساعد على تقليل الالتهابات لدى مرضى متلازمة التمثيل الغذائي، المرتبطة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر أمراض القلب والسكتات الدماغية.

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

تجربة علمية على الحيوانات

ولاختبار تأثير الشيا على أضرار الأنظمة الغذائية الغربية، أجرى باحثون من الجامعة الفيدرالية في فيكوسا بالبرازيل تجربة على الفئران، نُشرت نتائجها في مجلة Nutrition.

وخلال الأسابيع الثمانية الأولى، تم إطعام معظم الفئران نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون الحيوانية وسكر الفركتوز، لمحاكاة النظام الغذائي غير الصحي لدى البشر.

ثم قُسمت الفئران إلى مجموعات مجموعة استمرت على النظام الغذائي غير الصحي مجموعة تناولت نفس النظام مع زيت الشيا

مجموعة أخرى تناولت النظام الغذائي مع دقيق الشيا.

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

نتائج واعدة لصحة الدماغ

وأظهرت النتائج أن

زيت الشيا حفّز نشاط جينات مسؤولة عن كبح الشهية، وهذه الجينات تُنتج بروتينات تساعد الدماغ على إرسال إشارات الشبع دقيق الشيا لم يُظهر التأثير نفسه

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

على الجينات، لكنه عزز استجابة الدماغ لهرمون اللبتين المسؤول عن تنظيم الجوع.

وأشارت الدراسة إلى أن منتجات الشيا ساعدت على استعادة التوازن في إشارات الجوع والشبع داخل الدماغ، ما قلل الرغبة في الإفراط بالأكل.

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

تأثير مشابه لحقن التخسيس؟

وقارن الباحثون آلية عمل الشيا بتأثير أدوية التخسيس الحديثة مثل: أوزمبيك، ويغوفي، ومونجارو، والتي تعمل على تقليل الشهية وزيادة الإحساس بالامتلاء.

كما لوحظ أن بذور الشيا ساعدت في تقليل مؤشرات الالتهاب في خلايا الدماغ، ما يوفر حماية إضافية من التلف العصبي الناتج عن الأنظمة الغذائية غير الصحية.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، لم تفقد الفئران وزنها خلال فترة الدراسة، وهو ما أرجعه الباحثون إلى الارتفاع الشديد في السعرات الحرارية للنظام الغذائي المستخدم، مؤكدين أن فقدان الوزن قد يتطلب فترة أطول وتغييرات سلوكية مستمرة.