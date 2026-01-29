قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هنا تتحقق الأحلام .. صفحة الأهلي تحتفل بصفقة المدافع الجديد هادي رياض
بعد اندلاع النيران .. نجاة ركاب أتوبيس محترق بطريق قنا سوهاج الصحراوى
جوتيريش: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تعني انسحاب إسرائيل الكامل
فى أول جولة لها .. رئيس حى المرج تجلس على الرصيف بجانب المواطنين
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
هنا تتحقق الأحلام .. صفحة الأهلي تحتفل بصفقة المدافع الجديد هادي رياض

هادي رياض
هادي رياض
حمزة شعيب

نشرت صفحة الأهلي الرسمية، صورا للصفقة الجديدة المدافع هادي رياض معنونة الصور بعبارة “ هنا تتحقق الأحلام”.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب هادي رياض، لمدة 3 مواسم ونصف، قادما من صفوف فريق بتروجت.

وفي بيان رسمي للنادي الأهلي وقع اللاعب هادي رياض ‏على العقود، وأنهى النادي كافة الإجراءات الإدارية والمالية.

وأنهى هادي رياض مدافع فريق بتروجت ارتباطه بشكل رسمي بالنادي البترولي، وذلك تمهيدًا للانتقال إلى صفوف فريق النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز، المقرر إقامتها عصر بعد غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب الفريق التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وترأس البعثة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي.

ترتيب الأهلي ويانج أفريكانز في المجموعة


يدخل الأهلي اللقاء متصدرًا للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل واحد، بينما يحل يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ما يجعل المواجهة حاسمة للفريقين في صراع الصدارة.

طاقم التحكيم المكلف بالمباراة
أعلنت لجنة الحكام عن قيادة المباراة طاقم كاميروني، يتقدمهم أنطونيو ماكس كحكم ساحة، ويعاونه رودريجو مانيه وفينسنت نجوميه، فيما تم تعيين يانيك أنيس كحكم رابع.

قائمة الأهلي في تنزانيا
ضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، أحمد عيد، أحمد نبيل كوكا، محمد شكري، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان، عمرو الجزار، ياسين مرعي، المغربي يوسف بلعمري، المالي أليو ديانج، مروان عطية، التونسي محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، المغربي أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، مروان عثمان، ومحمد شريف.

غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز


غاب عن قائمة السفر كل من أحمد عبد القادر، أشوف داري، محمد سيحا، كريم فؤاد، حمزة عبد الكريم، وهادي رياض، بالإضافة إلى السلوفيني جراديشار الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى الدوري المجري بنية البيع النهائي.

كما شهدت القائمة المفاجأة بغياب إمام عاشور عن السفر قبل إقلاع الطائرة بساعات قليلة، حيث قرر النادي توقيع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه وإيقافه عن التدريبات لمدة أسبوعين، على أن يخوض المران منفردًا.

الأهلي هادي رياض صفقات الأهلي

