حوادث

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ندى سويفى

تحريات ومراقبة ومأموريات مسلحة كانت السبيل لإسقاط أخطر عصابة دولية في البلاد في الآونة الأخيرة قبل طرحها كمية كبيرة من المواد المخدرة القاتلة في سوق "الكيف" وتدمير الشباب.. عصابة الأجانب التي انتشرت بين منطقتي الدقي والعجوزة ضبط بحوزتها 3 كيلو من الكوكايين وكميات ضخمة من مخدرات الحشيش والهيدرو والآيس والأقراص المتنوعة. 

19 ضابطا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كانوا مشتركين في مأموريات مسلحة من ضباط مباحث الجيزة والأمن العام.. بعد جمع المعلومات وتحديد ساعة الصفر انطلقت عدة مأموريات في ذات التوقيت اعتمادا على عنصر المفاجأة لضبط أعضاء العصابة في وقت واحد حتى لا يحذر أحدهم الباقين. 

مأمورية الفجر نجحت في إلقاء القبض على 21 متهما (2 مصريين و19 أجنبيا بينهم سيدات).. المتهمون الأجانب حملوا جنسيات 7 دول مختلفة تنوعت بين عربية وإفريقية وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة معدة للتوزيع على المتعاطين والمدمنين بمختلف المناطق، وكانت المفاجأة بضبط طائرة درون في وكر أحد أفراد العصابة لترجح التحريات أنهم قد يستخدمونها في ترويج المخدرات على عملاء لهم. 

نشاط تلك العصابة التي أشبه بـ"كتيبة الإعدام" لما تسببه في دمار للشباب لم يكن يقتصر على جلب وترويج المخدرات بل توسع نشاطها لأعمال الدعارة وممارسة الرذيلة 

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، عن تفاصيل جديدة حول التحقيقات مع عصابة الأجانب المكونة من ٢١ متهما (2 مصريين و ١9 أجنبيا بينهم سيدات) عقب إلقاء القبض عليهم لارتكاب جرائم جلب المخدرات والاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات وطائرة درون.

وأخطر المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة سفارات 7 دول تابع لها المتهمون الأجانب في التشكيل العصابي لحضور التحقيقات معهم. 

وكشفت التحقيقات التي استمرت على مدار ١٨ ساعة، عن أن التشكيل العصابي مكون من ٢١ متهما بينهم 2 مصريين فقط والباقون يحملون ٧ جنسيات لدول عربية وأفريقية ومنهم عدد من السيدات. 

وأشارت التحقيقات إلى أن معلومات ورد إلى ضباط مكافحة المخدرات ومباحث الجيزة حول نشاط العصابة الأجنبية بجلب المخدرات والاتجار بها فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم بعد مراقبة لأعضاء التشكيل، وفور صدور الإذن انطلقت مأموريات مسلحة في وقت متزامن من ضباط مكافحة المخدرات والدقي والعجوزة وألقي القبض على أفراد التشكيل في منطقتي الدقي والعجوزة.

كما تبين أن نشاط العصابة لا يقتصر على جلب والاتجار بالمخدرات فقط، حيث تضم عددا من السيدات وأنهن يمارسن الدعارة بتسهيل من باقي المتهمين لجمع أكبر قدر من الأرباح.

وحرزت النيابة المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين وتضمنت ٣ كيلو من الكوكايين وكميات ضخمة من مخدرات الحشيش والآيس والهيدرو والأقراص المخدرة، كما ضبط بحوزتهم طائرة درون. 

وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات باتهامات جلب واتجار المخدرات والدعارة.

كتيبة الإعدام مأمورية الفجر عصابة الأجانب الدقي العجوزة الكوكايين مكافحة المخدرات

