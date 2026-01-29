قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قرار قضائي بشأن عصابة الأجانب لجلب المخدرات والدعارة في الدقي والعجوزة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس 21 متهما (3 مصريين و18 أجنبيا) من 7 جنسيات مختلفة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تكوين تشكيل عصابي دولي لجلب المواد المخدرة والدعارة. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، عن تفاصيل جديدة حول التحقيقات مع عصابة الأجانب المكونة من ٢١ متهما (٣ مصريين و ١٨ أجنبيا بينهم سيدات) عقب إلقاء القبض عليهم لارتكاب جرائم جلب المخدرات والاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات وطائرة درون.

وأخطر المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة سفارات 7 دول تابع لها المتهمون الأجانب في التشكيل العصابي لحضور التحقيقات معهم. 

وكشفت التحقيقات التي استمرت على مدار ١٨ ساعة، عن أن التشكيل العصابي مكون من ٢١ متهما بينهم ٣ مصريين فقط والباقون يحملون ٧ جنسيات لدول عربية وأفريقية ومنهم عدد من السيدات. وأشارت التحقيقات إلى أن معلومات ورد إلى ضباط مكافحة المخدرات ومباحث الجيزة حول نشاط العصابة الأجنبية بجلب المخدرات والاتجار بها فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم بعد مراقبة لأعضاء التشكيل، وفور صدور الإذن انطلقت مأموريات مسلحة في وقت متزامن من ضباط مكافحة المخدرات والدقي والعجوزة وألقي القبض على أفراد التشكيل في منطقتي الدقي والعجوزة.

كما تبين أن نشاط العصابة لا يقتصر على جلب والاتجار بالمخدرات فقط،  حيث تضم عددا من السيدات وأنهن يمارسن الدعارة بتسهيل من باقي المتهمين لجمع أكبر قدر من الأرباح.

وحرزت النيابة المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين وتضمنت ٣ كيلو من الكوكايين وكميات ضخمة من مخدرات الحشيش والآيس والهيدرو والأقراص المخدرة، كما ضبط بحوزتهم طائرة درون. 

وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات باتهامات جلب واتجار المخدرات والدعارة.

