وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

ندى سويفى

أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة مع عصابة مكونة من ٢١ متهما (٣ مصريين و ١٨ أجنبيا بينهم سيدات) ارتكبوا جرائم جلب المخدرات والاتجار بالمواد المخدرة والدعارة وضبط بحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات وطائرة درون.

أجرى فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية ونيابتي الدقي والعجوزة ترأسه المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة التحقيق مع المتهمين للوقوف على كافة ملابسات جرائمهم.

وكشفت التحقيقات التي استمرت على مدار ١٨ ساعة عن أن التشكيل العصابي مكون من ٢١ متهما بينهم ٣ مصريين فقط والباقين يحملون ٧ جنسيات لدول عربية وافريقية ومنهم عدد من السيدات، وأشارت التحقيقات إلى أن معلومات ورد إلى ضباط مكافحة المخدرات ومباحث الجيزة حول نشاط العصابة الأجنبية بجلب المخدرات والاتجار بها فتم استصدار إذنا من النيابة العامة لضبطهم بعد مراقبة لأعضاء التشكيل وفور صدور الإدن انطلقت مأموريات مسلحة في وقت متزامن من ضباط مكافحة المخدرات والدقي والعجوزة وألقي القبض على أفراد التشكيل في منطقتي الدقي والعجوزة.

وحرزت النيابة المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين وتضمنت ٣ كيلو من الكوكايين وكميات ضخمة من مخدرات الحشيش والآيس والهيدرو والأقراص المخدرة، كما ضبط بحوزتهم طائرة درون.

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات باتهامات جلب واتجار المخدرات والدعارة.

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

دوري أبطال أوروبا

ليلة الحسم الأوروبي.. أرقام تاريخية وصدامات مصيرية تهدد عمالقة دوري الأبطال

قرار مفاجئ من ترامب| رسوم جمركية بنسبة 25% تفرض على كوريا الجنوبية.. لهذا السبب

قرار مفاجئ من ترامب| رسوم جمركية بنسبة 25% تفرض على كوريا الجنوبية.. لهذا السبب

جراديشار

بين الحاجة الفنية وضغط الميركاتو.. كيف يحسم الأهلي مصير جراديشار؟

بالصور

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

