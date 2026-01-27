كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة مع عصابة مكونة من ٢١ متهما (٣ مصريين و ١٨ أجنبيا بينهم سيدات) ارتكبوا جرائم جلب المخدرات والاتجار بالمواد المخدرة والدعارة وضبط بحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات وطائرة درون.

أجرى فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية ونيابتي الدقي والعجوزة ترأسه المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة التحقيق مع المتهمين للوقوف على كافة ملابسات جرائمهم.

وكشفت التحقيقات التي استمرت على مدار ١٨ ساعة عن أن التشكيل العصابي مكون من ٢١ متهما بينهم ٣ مصريين فقط والباقين يحملون ٧ جنسيات لدول عربية وافريقية ومنهم عدد من السيدات، وأشارت التحقيقات إلى أن معلومات ورد إلى ضباط مكافحة المخدرات ومباحث الجيزة حول نشاط العصابة الأجنبية بجلب المخدرات والاتجار بها فتم استصدار إذنا من النيابة العامة لضبطهم بعد مراقبة لأعضاء التشكيل وفور صدور الإدن انطلقت مأموريات مسلحة في وقت متزامن من ضباط مكافحة المخدرات والدقي والعجوزة وألقي القبض على أفراد التشكيل في منطقتي الدقي والعجوزة.

وحرزت النيابة المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين وتضمنت ٣ كيلو من الكوكايين وكميات ضخمة من مخدرات الحشيش والآيس والهيدرو والأقراص المخدرة، كما ضبط بحوزتهم طائرة درون.

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات باتهامات جلب واتجار المخدرات والدعارة.