حوادث

خطف في عز الظهر.. كواليس التحقيق في فيديو إجبار شاب على استقلال ميكروباص

المتهمون
المتهمون
ندى سويفى

تباشر الجهات المختصة تحقيقات موسعة مع المتهمين أصحاب فيديو التعدي بالضرب على شاب وإجباره على استقلال سيارة ميكروباص في الجيزة.

وقررت النيابة حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعدة اتهامات من بينها خطف المجني عليه وحيازة أسلحة بيضاء ومواد مخدرة "حشيش".

كما قررت النيابة حجز المجني عليه على ذمة التحريات بعدما عصر بحوزته على كمية من مخدر البودر.

وكشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن اعتداء عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص على آخر بالضرب بأسلحة بيضاء وإجباره على استقلال سيارة ملاكى بالجيزة. 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية والسيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو وبحوزتهم 4 أسلحة بيضاء مستخدمة فى ارتكاب الواقعة وكمية من مخدر الحشيش.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه اصطحبوه على إثرها داخل السيارة المشار إليها ولدى مقاومته لهم تعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته بالأسلحة البيضاء.

حدد رجال المباحث المجنى عليه (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) وعثر بحوزته على كمية لمخدر البودر، وبمواجهته أيد ما سبق وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

خطف فيديو إجبار شاب على استقلال ميكروباص الجيزة

