الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب

شهد اتهام ناصر البرنس صاحب مطعم كبدة البرنس لزوجته بسرقة أموال طائلة وسبائك ذهب تطورا مثيرا حيث تصالح الطرفين وتنازل ناصر البرنس عن المحضر.

وكشفت التحقيقات أن البرنس اتهم زوجته وأسرتها بسرقة أمواله خاصة أن زوجته كان بحوزتها مفاتيح الخزينة الخاصة به وتعلم كيفية فتحها بالرقم السري واستغلت سفره واستولت على ما بداخلها من دولارات وسبائك ذهب، وبعرضهما على النيابة أقروا بالتصالح.

كان ناصر البرنس، صاحب سلسلة محال شهيرة، قد حرر محضرًا في قسم شرطة الشيخ زايد، اتهم فيه زوجته بالاستيلاء على أمواله وممتلكاته الشخصية من داخل مسكنهما.

وذكر المحضر أن المبلغ المسروق يقدر بـ50 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى 10 جنيهات ذهبية و4 سبائك ذهبية.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في البلاغ، حيث تستمع لأقوال الطرفين وتفحص ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.