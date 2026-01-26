مهتز نفسيا.. القبض على المتهم بمحاولة خطف طفل بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص مهتز نفسياً بمحاولة خطف طفل بالمنوفية.



بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أشمون بالمنوفية من الأهالى بالإمساك بشخص "مهتز نفسياً" حال محاولته إصطحاب أحد الأطفال، وأمكن تحديد والدة الطفل (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) وبسؤالها قررت بعلمها من الأهالى بقيام شخص مهتز نفسياً بمحاولة إصطحاب نجلها من أمام أحد المحلات التجارية المتواجدة بمحل الواقعة وقام الأهالى بمنعه.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز) وتبين أنه يعانى من إضطرابات نفسية وبسؤال ذويه قدموا ما يفيد ذلك، وقررت والدة الطفل بتنازلها عقب علمهما بحالته النفسية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.