تخفيف حكم حبس المتهمين بسرقة التمديدات الكهربائية بمبنى وزارة العدل

أصدرت محكمة مستانف القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، حكمها بتخفيف حكم حبس المتهمين من 3 سنوات لـ 6 أشهر لاتهامهما بسرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية المغذية لمصابيح إنارة المسطحات الخضراء، المملوكة لشركة العاصمة الإدارية والمرخصة لإنشائها للمنفعة العامة.



وأوضح أمر الإحالة، أنه بتاريخ 5 أبريل 2025، شهدت دائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة وقوع حادثة سرقة للتمديدات الكهربائية الخاصة بمبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم قطع وسرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية المغذية لمصابيح إنارة المسطحات الخضراء، المملوكة لشركة العاصمة الإدارية والمرخصة لإنشائها للمنفعة العامة.

تفاصيل الاتهام الموجه للمتهمين الأول والثاني

وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني تهمة سرقة التمديدات الكهربائية الموضحة وصفًا وقيمةً بالأوراق والمستعملة في توصيل التيار الكهربائي، والمملوكة لشركة العاصمة الإدارية، وذلك من خلال: قطع الأسلاك المستخدمة في توصيلات الكهرباء والتغذية بمبنى وزارة العدل باستخدام أداة (كماشة)، والاستيلاء عليها بقصد التملك.

وأوضح، إتلاف خط الكهرباء عن عمد، بجعل الأسلاك غير صالحة للاستخدام، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنشأة، حيازة أداة (كماشة) تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص أو في ارتكاب الجريمة بدون مسوغ قانوني أو مبرر مهني.

تفاصيل إقرار المتهم الأول

أقر المتهم الأول بأنه يعمل في مجال الزراعة، وأن المتهم الثاني وليد ح. يعمل معه بنفس الشركة منذ حوالي 7 أشهر.

وأضاف المتهم الأول أنه اكتشف قيام المتهم الثاني بسرقة أسلاك الكشافات الموجودة بالأرض، وبيعها لشخصين خارج الموقع هما: رجب ع.، كريم م، وكانا على علم بأنها مسروقة، وبسبب ظروفه المالية الصعبة، اتفق المتهمان على السرقة معًا لتحقيق “مصلحة” مالية، وتم تنفيذ السرقة مرتين:

المرة الأولى (قبل رمضان الماضي)

في النهار حوالي الساعة 11:00 صباحًا أثناء العمل في الزراعة بالموقع، قام وليد بقص الأسلاك باستخدام “القصافة”، ثم حملها في الأتوبيس، تم بيعها لرجب ع وكريم م. في العياط.

أفاد المتهم أن وليد باعها بمبلغ 600 جنيه، وأنه حصل على نصيبه 300 جنيه، وأنه صرفها على علاج ابنته التي كانت محتجزة في الحضانة لمدة 15 يومًا.

المرة الثانية (يوم السبت 5 أبريل 2025)

في النهار حوالي الساعة 12:00 ظهرًا أثناء العمل، تكرر نفس الفعل، وتم بيع الأسلاك نفسها في العياط.

أفاد المتهم أن وليد باعها بمبلغ 700 جنيه، وأنه حصل على نصيبه 350 جنيه، وصرفها على علاج ابنته.

وأكد المتهم أنه كان يذهب للعمل من 8:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

اتهام المتهمين الثالث والرابع

وجهت النيابة العامة للمتهمين الثالث والرابع تهمة إخفاء المسروقات المتمثلة في التمديدات الكهربائية، المملوكة لشركة العاصمة الإدارية، والمتحصلة من جريمة السرقة، مع علمهما بأنها مسروقة.

وقال المحامي خالد الزعفراني، محامي أحد المتهمين أن موكله قضى فترة العقوبة الـ 6 أشهر، وجاري إنهاء إجراء الإفراج عنه في اتهامها بالسرقة.