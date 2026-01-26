تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية لـ 29 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، وعضوية المستشارين طارق الصيرفي، وشريف جبر، وعمر سليم، وأمانة سر أحمد يوسف حجاج، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه، المهندس الشاب، إلى جلسة 29 مارس المقبل، وذلك لاستكمال إجراءات نظر القضية وسماع مرافعات هيئة الدفاع.

وتعود أحداث الواقعة في القضية المقيدة برقم 10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه، ما أسفر عن مصرعه في الحال بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، ويدعى «ال.ر.ال»، كان تجمعه علاقة صداقة بالمجني عليه «عبدالله.ا.ال»، إلا أن خلافًا نشب بينهما على خلفية قيام المتهم بالتعدي على زوجة المجني عليه بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع المجني عليه إلى إبلاغ والده، الذي قام بتعنيف المتهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم لم يتقبل ما تعرض له، وقرر الانتقام من المجني عليه، حيث عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد مخططًا إجراميًا محكمًا، تمثل في استئجار وحدة سكنية بالقرب من محل إقامة المجني عليه لمراقبة تحركاته، وشراء سيارة لتسهيل عملية التتبع، إلى جانب اقتناء سلاح ناري والذخيرة المستخدمة في الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حاول مقابلة المجني عليه داخل مسكنه إلا أن الأخير رفض، فاستدرجه للقاء بأحد المقاهي المجاورة لإيهامه بانتهاء الخلاف، بهدف معرفة مواعيد عمله وتحركاته اليومية.

وفي يوم الحادث، نفذ المتهم مخططه الإجرامي، حيث استقل سيارته وانتظر المجني عليه أمام توكيل السيارات الذي يعمل به، وما إن خرج حتى أطلق عليه وابلاً من الطلقات النارية استقرت في أنحاء متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، حتى توقف السلاح عن الإطلاق، ثم انهال عليه بالضرب بمؤخرة السلاح على الرأس للتأكد من وفاته، قبل أن يلوذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم والسيارة عقب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي قررت تأجيل نظر القضية لجلسة 29 مارس المقبل