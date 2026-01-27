بعد ورود رأي المفتي.. اليوم النطق بالحكم على قاتل أم وأطفالها الثلاثة بفيصل

تنطق اليوم محكمة جنايات الجيزة حكمها على المتهم بقتل أم وأبناءها الثلاثة في الجريمة المعروفة إعلاميا بـ"جريمة فيصل" بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية الشرعي في إعدام المتهم شنقا.

وأحالت محكمة جنايات الجيزة المتهم بقتل "أطفال فيصل" إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي قبل النطق بالحكم النهائي، وحددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم اليوم 27 يناير.

وكشف ممثل النيابة العامة أن المتهم نفذ جريمته بطريقة باردة ومخطط لها مسبقًا، حيث دفع الطفل الصغير مصطفى وألقاه في مياه المصرف حتى فارق الحياة، قبل أن يعود لأشقائه جني وسيف الدين لاستكمال باقي فصول الجريمة.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم اقتاد الطفلين داخل "توكتوك" إلى المنزل، حيث تعرض الطفل الأكبر لتأثير السم، ولم يمنحه فرصة النجاة، فجثم عليه وطبق يديه على أنفاسه وعنقه، حتى سكت جسده وفاضت روحه.

وأكدت النيابة أن الجريمة ارتكبت بعمد وسبق إصرار، مستغلاً المتهم ظروف الأطفال والأم، وأن جميع الوقائع التي ارتكبها المتهم تشير إلى برودة أعصاب وانعدام الرحمة.

وكانت نيابة جنوب الجيزة قد أحالت المتهم "أحمد.م" (مالك محل أدوية بيطرية) إلى محكمة الجنايات بتهم قتل الأطفال الثلاثة ووالدتهم عمدًا، والتزوير في أوراق رسمية، وإخفاء الجثث، وحيازة عقاقير طبية كيميائية.