مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

فجرت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية مفاجآت جديدة حول جرائم عصابة الأجانب المكونة من ٢١ متهما (٣ مصريين و ١٨ أجنبيا بينهم سيدات) عقب إلقاء القبض عليهم لارتكاب جرائم جلب المخدرات والاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات وطائرة درون.

وأسفرت التحقيقات التي أجراها فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية ونيابتي الدقي والعجوزة برئاسة المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة أن نشاط العصابة لا يقتصر على جلب والاتجار بالمخدرات فقط حيث تضم عددا من السيدات وأنهن يمارسن الدعـ.ـارة بتسهيل من باقي المتهمين لجمع أكبر قدر من الأرباح.

وكشفت التحقيقات التي استمرت على مدار ١٨ ساعة عن أن التشكيل العصابي مكون من ٢١ متهما بينهم ٣ مصريين فقط والباقين يحملون ٧ جنسيات لدول عربية وإفريقية ومنهم عدد من السيدات، وأشارت التحقيقات إلى أن معلومات ورد إلى ضباط مكافحة المخدرات ومباحث الجيزة حول نشاط العصابة الأجنبية بجلب المخدرات والاتجار بها فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم بعد مراقبة لأعضاء التشكيل وفور صدور الإذن انطلقت مأموريات مسلحة في وقت متزامن من ضباط مكافحة المخدرات والدقي والعجوزة وألقي القبض على أفراد التشكيل في منطقتي الدقي والعجوزة.

وحرزت النيابة المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين وتضمنت ٣ كيلو من الكوكايين وكميات ضخمة من مخدرات الحشيش والآيس والهيدرو والأقراص المخدرة، كما ضبط بحوزتهم طائرة درون.

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات باتهامات جلب واتجار المخدرات والدعارة.