محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
غدا.. بوتين يبحث مع الشرع الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية
الجيش اللبناني يبحث تطورات الأوضاع مع القيادة الوسطى الأمريكية
يوم البيئة الوطني | سواحل مصر ثروة قومية منتظرة للدولة لاقتصاد أزرق مستدام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إخطار سفارات 7 دول لحضور التحقيقات مع المتهمين الأجانب في عصابة كتيبة الإعدام

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، عن تفاصيل جديدة حول التحقيقات مع عصابة الأجانب المكونة من ٢١ متهما (٣ مصريين و ١٨ أجنبيا بينهم سيدات) عقب إلقاء القبض عليهم لارتكاب جرائم جلب المخدرات والاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات وطائرة درون.

وأخطر المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة سفارات 7 دول تابع لها المتهمون الأجانب في التشكيل العصابي لحضور التحقيقات معهم. 

وكشفت التحقيقات التي استمرت على مدار ١٨ ساعة، عن أن التشكيل العصابي مكون من ٢١ متهما بينهم ٣ مصريين فقط والباقون يحملون ٧ جنسيات لدول عربية وأفريقية ومنهم عدد من السيدات. وأشارت التحقيقات إلى أن معلومات ورد إلى ضباط مكافحة المخدرات ومباحث الجيزة حول نشاط العصابة الأجنبية بجلب المخدرات والاتجار بها فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم بعد مراقبة لأعضاء التشكيل، وفور صدور الإذن انطلقت مأموريات مسلحة في وقت متزامن من ضباط مكافحة المخدرات والدقي والعجوزة وألقي القبض على أفراد التشكيل في منطقتي الدقي والعجوزة.

كما تبين أن نشاط العصابة لا يقتصر على جلب والاتجار بالمخدرات فقط،  حيث تضم عددا من السيدات وأنهن يمارسن الدعارة بتسهيل من باقي المتهمين لجمع أكبر قدر من الأرباح.

وحرزت النيابة المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين وتضمنت ٣ كيلو من الكوكايين وكميات ضخمة من مخدرات الحشيش والآيس والهيدرو والأقراص المخدرة، كما ضبط بحوزتهم طائرة درون. 

وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات باتهامات جلب واتجار المخدرات والدعارة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

الأهلي

تعادل سلبي بين الأهلي ودجلة في أول 15 دقيقة بالدوري

ريال مدريد وبنفيكا

نجم بنفيكا: الفوز على ريال مدريد هدفنا الأول.. وجاهزون للتحدي الأوروبي

الصيد

الصيد 2018 يواصل تدريباته للمشاركة في المسابقات الدولية

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

