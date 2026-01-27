قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استثمار هولندي مرتقب باقتصادية قناة السويس في الوقود الأخضر
تمسك تورب واستمرار البحث عن مهاجم أجنبي..هل يحسم الأهلي مصير محمد شريف
تداعيات شديدة الخطورة.. كيف أثرت حرب غزة بشكل سلبي على النساء؟
أمريكا بلا كهرباء بـــ23 درجة تحت الصفر.. عاصفة ثلجية خطيرة تقتل23 شخصاً
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة
10 مليارات دولار.. كامل الوزير يطلق مشروعا صينيا لإنتاج 10 ملايين طن صلب
انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء
الحقيقة الكاملة فى طلب الشناوي الرحيل عن الأهلي.. وهل تدخل حسام حسن فى الأهلي لإشراك شوبير؟
في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي
بسبب الأزمة المالية.. الزمالك يعرض 4 نجوم للبيع
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
حوادث

دفعا 4 ملايين كفالة.. إخلاء سبيل 2 من عصابة الذهب واستمرار حبس 13متهما

ندى سويفى

قرر قاضي المعارضات بشمال الجيزة، تجديد حبس 13 متهماً من أعضاء عصابة الذهب والفضة المغشوشة 15 يوماً على ذمة التحقيقات فيما أُخلي سبيل متهمين اثنين على ذمة القضية بعدما سددا كفالة 4 ملايين جنيه بواقع 2 مليون جنيه لكل منهما. 

كانت قررت المحكمة المختصة إخلاء سبيل 15 متهما بكفالة 30 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لكل متهم ولعجزهم عن سداد الكفالة استمر حبسهم حتى سدد اثنين منهم الكفالة اليوم وقررت المحكمة إخلاء سبيلهما مع استمرار حبس الباقين. 

وأجرت النيابة المختصة تحقيقات موسعة مع عصابة استغلت تجارة الذهب والأحجار الكريمة للنصب على المواطنين، حيث كشف التحقيقات أن المتهمين جمعوا نحو 180 مليون دولار من دولة الهند، وفرّ بعضهم هارباً، فيما وردوا ضمن قائمة المطلوبين للإنتربول.

وأظهرت التحريات قيام العصابة بإيهام ضحاياهم باستثمار الأموال في شراء مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة بقيمة أعلى من الحقيقية، مقابل منحهم أرباحاً أسبوعية تصاعدية، مع شرط استقطاب آخرين. ولإضفاء الشرعية على نشاطهم، أسسوا شركة واتخذوا مقراً بدائرة قسم شرطة الدقي للقاء العملاء والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت أجهزة الأمن في ضبط جميع أفراد العصابة، وبحوزتهم مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة وأختام مزورة وميزان ذهب مقلد، إضافة إلى إسطمبات شمعية لتحديد عيارات الذهب، قدرت قيمتها بنحو 30 مليون جنيه، وتم تسليم المضبوطات للجهات المختصة.

واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل التحقيقات لكشف كامل تفاصيل القضية وضبط أي متورطين آخرين.

عصابة الذهب قاضي المعارضات عصابة الذهب والفضة المغشوشة

