نيللي كريم.. تفاصيل مسلسل «على قدّ الحب» قبل عرضه في رمضان

أعلنت شاشة CBC عن عرض مسلسل «على قدّ الحب»، من بطولة النجمة نيللي كريم، ضمن خريطتها الدرامية لموسم رمضان 2026، وذلك بشكل حصري على شاشتها.



ويُعد المسلسل من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني، حيث يجمع نيللي كريم بنخبة من النجوم في عمل درامي إنساني يتناول العلاقات العاطفية والاجتماعية بطرح معاصر وحسّاس.

يشارك في بطولة المسلسل كل من: شريف سلامة، مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني، يوسف حشيش، وآية سليم.



المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج خالد سعيد، ويأتي ضمن الأعمال الدرامية التي تراهن عليها قناة CBC بقوة خلال موسم رمضان المقبل.



ويواصل مسلسل «على قدّ الحب» مسيرة نيللي كريم في تقديم أدوار درامية مركبة تلامس المشاعر الإنسانية، في عمل يُتوقّع أن يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة مع عرضه في رمضان 2026.

