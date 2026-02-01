قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2026.. التشويق يسيطر على البرومو الرسمي لمسلسل «على قدّ الحب»

مسلسل على قد الحب
مسلسل على قد الحب
أحمد إبراهيم

كشف البرومو الرسمي لمسلسل «على قدّ الحب»، بطولة نيللي كريم وشريف سلامة، المقرر عرضه فى رمضان 2026 عن أجواء درامية مشحونة بالتشويق والمشاعر الإنسانية، ما رفع سقف التوقعات لعمل يُنتظر بقوة ضمن سباق الدراما الرمضانية المقبلة.

أحداث مسلسل على قد الحب

وتدور أحداث المسلسل، المكوّن من 30 حلقة، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يمزج بين العاطفة الإنسانية العميقة والتفاصيل العائلية الدقيقة، حيث يسلّط الضوء على العلاقات الأسرية بتعقيداتها وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، في تجربة درامية تراهن على الصدق الإنساني والعمق الدرامى.

أبطال مسلسل على قد الحب 

ويشارك في بطولة العمل، إلى جانب نيللي كريم وشريف سلامة، نخبة من النجوم: مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني، يوسف حشيش، وآية سليم.

المسلسل من إنتاج S_production  للمنتجة سالى والى تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، ويُتوقع أن يحجز مكانة مميزة بين الأعمال الرمضانية، لما يقدمه من معالجة إنسانية هادئة، تعتمد على بناء الشخصيات والصراعات الداخلية، في إطار رومانسي اجتماعي يعكس واقع العلاقات العائلية المعاصرة.

مسلسل على قد الحب شريف سلامة الفنان شريف سلامة أعمال شريف سلامة نيللى كريم الفنانة نيللى كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

ترشيحاتنا

معبر رفح

وفد من منظمة الصحة العالمية يتفقد جاهزية معبر رفح تمهيداً لافتتاحه

شعار الجامعة العربية

أسبوع الوئام العالمي بين الأديان.. الجامعة العربية تدعو لترسيخ السلام ونبذ الكراهية

اقتحام مسلح

اقتحام مسلح يستهدف مقر صحيفة «عدن الغد» والاعتداء على طاقمها

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد