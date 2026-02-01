إيهاب توفيق وحميد الشاعري وهشام عباس يجتمعون بحفل أبوظبي.. 11 أبريل

يستعد الفنان إيهاب توفيق، لإحياء حفل غنائي مع الفنان حميد الشاعري والفنان هشام عباس، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات، يوم 11 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل إيهاب توفيق، وحميد الشاعري، وهشام عباس، في أبوظبي، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

بوستر حفل إيهاب توفيق وحميد الشاعري وهشام عباس

إيهاب توفيق يطرح حد شافنا

وفي شهر يوليو الماضي، طرح الفنان إيهاب توفيق، أحدث أغانيه بعنوان “حد شافنا” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أحدث أغاني إيهاب توفيق

وفى وقت لاحق، طرح الفنان إيهاب توفيق أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سيبك مين قال" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "سيبك مين قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

أعمال حميد الشاعري

بدأ الكابو حميد الشاعري خطوة فنية استثنائية في عالم الموسيقى، عبر مشروع لإعادة تقديم أشهر أغانيه القديمة بتوزيعات موسيقية حديثة، تواكب التطور الفني وتخاطب ذائقة الأجيال الجديدة.

ويطرح حميد الشاعري، بشكل مستمر، نسخًا جديدة من أعماله الكلاسيكية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة إحياء أرشيفه الغنائي بروح معاصرة، وهو ما انعكس في تفاعل لافت من الجمهور، الذي يتعامل مع الأغاني وكأنها تُطرح للمرة الأولى.

واختار الكابو حتى الآن ما يقرب من 30 أغنية من أعماله القديمة، أعاد توزيعها موسيقيًا بشكل مختلف، من بينها عدد كبير من الأغاني التي شكّلت علامات بارزة في مسيرته الفنية، أبرزها:

ياللي عزيز علي، ليل هواك، لفت نظر مبكر، داير ما يدور، أغنيلك، حني يا غربة، ليلة، عاتبيني، نسمة صبا، مكتوب علينا، قلبي احتار، مجانين، أنا مهما كبرت صغير، كنا في جرة، عايش بيك، بنت بلادي، وأغاني أخرى.

أعمال هشام عباس

وكان كشف الفنان هشام عباس عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي يستعد لطرحه خلال موسم الشتاء المقبل، مشيرًا إلى أن الألبوم سيضم 10 أغنيات، إلا أنه سيتبع أسلوب الطرح التدريجي بدلًا من الإصدار الكامل دفعة واحدة، بما يتماشى مع طبيعة سوق الموسيقى في الوقت الحالي.

وأوضح هشام عباس، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "الألبومات اليومين دول ما بتنزلش كألبوم، بتنزل أغاني ورا بعض.. فهنبتدي طرح الأغاني من شهر 11، وحتى شهر 3 من العام الجديد، كده يكون الألبوم كله نزل تقريبًا".