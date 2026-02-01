فؤاد عبدالواحد يغني ألبومه الجديد لأول مرة بالرياض

أحيا الفنان فؤاد عبدالواحد حفلاً جماهيرياً مميزاً في العاصمة السعودية الرياض، على خشبة مسرح "محمد عبده أرينا"، وذلك ضمن الاحتفالية السنوية لشركة "التعاونية".

وشهد الحفل تقديم فؤاد لمجموعة من أغنيات ألبومه الجديد "Fouad26" ولأول مرة بغناء "حي" ومباشر أمام الجمهور برفقة الفرقة الموسيقية، حيث غنّى أغنية "يا مبدع" من كلمات سعيد بن مانع وألحان "سهم"، وأغنية "هاك قلبي" من كلمات "وارفة" وألحان "سهم".

حفل فؤاد عبد الواحد

كما تضمن البرنامج الغنائي مفاجأة خاصة للجمهور، حيث قدم فؤاد أغنية "تقوى على بعدي" لأول مرة على المسرح، وهي من الأغنيات الخاصة التي طرحها في وقت سابق وقدمها في هذه الليلة بنسختها الحية، إلى جانب تقديم باقة مختارة من أهم أعماله التي اشتهر بها، واستمرت الوصلة الغنائية على مدار ساعة ونصف من الطرب المتواصل.

وفي ختام الحفل، عبر فؤاد عبدالواحد عن تقديره لشركة "التعاونية" ومنسوبيها، مشيداً بروح الفريق والترابط الذي لمسه بينهم خلال البروفات والحفل، مؤكداً أن حضورهم وتفاعلهم كانا الدافع الأكبر لتقديم ليلة فنية تليق بهذه المناسبة.

حفل فؤاد عبد الواحد

ألبوم فؤاد عبدالواحد

في أول يناير، أعلن الفنان فؤاد عبد الواحد، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن استعداده لطرح ألبومه الغنائي القادم، والذي اختار له عنوان "FOUAD26"، متضمنًا تعاونات مميزة مع أهم صُنّاع الأغنية الخليجية والعربية من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين.

ويأتي هذا الألبوم بالتعاون مع شركة Warner Music العالمية، التي أعلنت بدورها عبر حساباتها الرسمية عن هذا التعاون، والتي ستتولى من خلاله توزيع العمل عبر كافة المنصات الموسيقية العربية والعالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز وصول الألبوم إلى شريحة واسعة من المستمعين في مختلف الدول العربية والعالمية.

أغاني فؤاد عبد الواحد

طرح الفنان فؤاد عبد الواحد، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "غيابك يوم"، وحصد أول مليون مشاهدة خلال وقت قياسي، متصدراً قائمة التريند في يوتيوب في السعودية وعدد من دول الخليج، حيث جدد بها تعاونه الفني مع الملحن عزوف، في لقاء جديد يُضيف إلى رصيدهما من النجاحات المشتركة السابقة، حيث جاءت الأغنية من كلمات الشاعر تركي المشيقح، بتوزيع أنيق حمل توقيع مشاري أبو جواد، ومكس وماستر جاسم محمد.

وقد قدم فؤاد عبد الواحد المنفردة الجديدة "غيابك يوم" بأداء عالٍ في الإحساس، يمزج فيه بين العذوبة والقوة، ويُعيد التأكيد على مكانته كصوت قادر على ترجمة مشاعر الحب والفقد بحس مرهف، يُلامس أعماق المستمعين، حيث يُفتتح العمل بمشاعر دفّاقة تصف ألم الغياب بصورة شاعرية، يقول فيها:

غيابك يوم واحد في عيوني ياحبيبي سنين ياليتك تاخذ اشواقي معك وتخفف احزاني ولا تسمع من العاذل ولا تسمع من الواشين انا سكرت دون اللي حكابك كل بيباني.