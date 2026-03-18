تقديرا لأمانته.. محافظ القاهرة يكرم عامل نظافة

كرم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أحمد إبراهيم محمد شاهين، أحد عمال النظافة ، تقديرًا لأمانته وإخلاصه في العمل، حيث عثر على مبلغ مالى كبير وسلمه للجهات المختصة على الفور.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة لمتابعة استعدادات عيد الفطر المبارك بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشاد محافظ القاهرة بهذا التصرف النبيل، مؤكدًا أن هذه النماذج المشرفة تمثل صورة إيجابية للمجتمع، وتعكس القيم الأصيلة للشعب المصرى من أمانة ونزاهة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على ابراز هذه النماذج التى يُحتذى بها في الإخلاص والعمل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عثور العامل على مبلغ مالي كبير يُقدّر بنحو نصف مليون جنيه، أمام مركز التجارة العالمي بكورنيش النيل، أثناء تأدية عمله اليومي.

وعلى الفور، قام العامل بإبلاغ قسم شرطة بولاق أبو العلا، حيث تعاملت الأجهزة الأمنية بسرعة، وأجرت التحريات اللازمة حتى تم التوصل إلى صاحب المبلغ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وبعد استكمال الإجراءات، تم تسليم المبلغ كاملًا إلى صاحبه، فيما رفض عامل النظافة الحصول على أي مكافأة، مؤكدًا أن ما قام به واجب وأمانة.