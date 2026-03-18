اجتماع الأربعاء.. قداسة البابا يُهنئ الرئيس والإخوة المسلمين بعيد الفطر ويطلب الصلاة لأجل انتهاء الحروب

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك في اجتماع الأربعاء الذي عقده قداسة البابا مساء اليوم في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمقر البابوي بالقاهرة.

وقال قداسته في سياق التهنئة: "أنتهز هذه الفرصة وأهنئ إخوتنا المسلمين والمسؤولين في مصر وفي مقدمتهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك كافة المسؤولين في الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك أن تكون أيام بركة وسعادة وهدوء وسلام."

وعن الحروب الدائرة حاليًا، قال قداسة البابا: "نصلي من أجل أن تنتهي الحروب القائمة وأن يحفظ الله بلادنا وكل البلاد ويسكب السلام في قلوب القادة ويعطي الحكمة والتعقل من أجل السلام على الأرض."

وأضاف: "نصلي من أجل الضحايا والمصابين والذين يعيشون في قلق وخوف أن يعطيهم الله السلام والطمأنينة."