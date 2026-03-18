إبراهيم حسن يعلن إلغاء مباراة مصر وإسبانيا والاكتفاء بلقاء السعودية في معسكر مارس

أعلن إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلغاء المباراة الودية المقررة ضد منتخب إسبانيا خلال فترة المعسكر التحضيري لشهر مارس الجاري، وذلك بعد مواجهة عدة عقبات لوجستية وتنظيمية حالت دون إقامتها في موعدها المحدد.

وكشف إبراهيم حسن أن أسباب الإلغاء تعود بشكل رئيسي إلى صعوبات في استخراج التأشيرات وترتيبات السفر إلى إسبانيا، بالإضافة إلى تضارب مواعيد أجندة المنتخب مع الظروف الحالية، ما حال دون إقامة اللقاء في موعده.

وبناءً على ذلك، قرر الجهاز الفني بقيادة حسن الاكتفاء بمواجهة منتخب السعودية فقط خلال المعسكر الحالي، في إطار استعدادات المنتخب لبطولة كأس العالم 2026، التي يستعد لها الفريق في الفترة المقبلة.

ويأتي هذا القرار في ظل بحث الجهاز الفني والاتحاد المصري لكرة القدم عن بدائل فنية مناسبة لتعويض الإلغاء وضمان الاستفادة القصوى من فترة المعسكر قبل انطلاق المنافسات الرسمية.